Cuestiones esenciales de litigación tributaria: cláusulas antiabuso y responsabilidad tributaria

La jornada, que tendrá lugar el 27 de octubre de 16:00h a 19:15h en formato presencial en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, abordará temas como la evolución de la jurisprudencia y la doctrina administrativa sobre responsabilidad tributaria.
Además, se llevará a cabo la presentación del segundo número de Cuadernos de Litigación Tributaria, una publicación de Lefebvre destinada a difundir el conocimiento en materia de procedimiento y litigiosidad tributaria con un enfoque práctico.
La apertura del evento correrá a cargo de Alejandro Zubimendi, profesor ayudante y Doctor de Derecho Financiero y Tributario en la UCM. Secretario académico de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM, y Enrique Ortega, socio y coordinador del área de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo.
A continuación, se dará paso a dos mesas redondas, moderadas por Saturnina Moreno, consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo y catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Rocío Arias, Counsel del área de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, en las que los ponentes, profesores, magistrados y profesionales del derecho tributario, abordarán entre otros la evolución de la jurisprudencia sobre las normas generales antiabuso, la cláusula del beneficiario efectivo, y la doctrina administrativa sobre responsabilidad tributaria.
La jornada concluirá con la presentación del nuevo número de Cuadernos de Litigación Tributaria de Lefebvre a cargo de Juan Pujol Jaén, presidente y consejero delegado de Lefebvre.
