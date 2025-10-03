Cuestiones esenciales de litigación tributaria: cláusulas antiabuso y responsabilidad tributaria

Durante la jornada se presentará el segundo número de Cuadernos de Litigación Tributaria de Lefebvre

El equipo de Litigación Tributaria de Gómez-Acebo & Pombo, en colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, organiza una jornada para debatir sobre cuestiones esenciales de litigación tributaria.

La jornada, que tendrá lugar el 27 de octubre de 16:00h a 19:15h en formato presencial en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, abordará temas como la evolución de la jurisprudencia y la doctrina administrativa sobre responsabilidad tributaria.

Además, se llevará a cabo la presentación del segundo número de Cuadernos de Litigación Tributaria, una publicación de Lefebvre destinada a difundir el conocimiento en materia de procedimiento y litigiosidad tributaria con un enfoque práctico.

La apertura del evento correrá a cargo de Alejandro Zubimendi, profesor ayudante y Doctor de Derecho Financiero y Tributario en la UCM. Secretario académico de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM, y Enrique Ortega, socio y coordinador del área de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo.

A continuación, se dará paso a dos mesas redondas, moderadas por Saturnina Moreno, consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo y catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Rocío Arias, Counsel del área de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, en las que los ponentes, profesores, magistrados y profesionales del derecho tributario, abordarán entre otros la evolución de la jurisprudencia sobre las normas generales antiabuso, la cláusula del beneficiario efectivo, y la doctrina administrativa sobre responsabilidad tributaria.

La jornada concluirá con la presentación del nuevo número de Cuadernos de Litigación Tributaria de Lefebvre a cargo de Juan Pujol Jaén, presidente y consejero delegado de Lefebvre.

