REAF alerta de la falta de seguridad jurídica tras el aplazamiento normativo de VERI*FACTU

El retraso anunciado a última hora de la entrada en vigor de VERI*FACTU vuelve a poner de manifiesto la inseguridad jurídica y la incertidumbre que afrontan los empresarios y los profesionales en su día a día

En relación con la prórroga de la entrada en vigor del reglamento VERI*FACTU, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, han manifestado que “la mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo”.

Aunque reconocen que “la ampliación del plazo puede ofrecer un respiro para aquellas empresas que aún estaban en fase de adaptación para que puedan completar la implementación de VERI*FACTU”, han advertido que, “para la gran mayoría del tejido empresarial, esta prórroga supone reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora”. Estos cambios, según los máximos responsables del CGE y del REAF, “afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos”.

En este contexto, han puesto de manifiesto que “es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora y que estas se mantengan estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos