El retraso anunciado a última hora de la entrada en vigor de VERI*FACTU vuelve a poner de manifiesto la inseguridad jurídica y la incertidumbre que afrontan los empresarios y los profesionales en su día a día

REAF alerta de la falta de seguridad jurídica tras el aplazamiento normativo de VERI*FACTU

Noticia

En relación con la prórroga de la entrada en vigor del reglamento VERI*FACTU, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, han manifestado que “la mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo”.

Nueva entrada en vigor de Verifactu_img

Aunque reconocen que “la ampliación del plazo puede ofrecer un respiro para aquellas empresas que aún estaban en fase de adaptación para que puedan completar la implementación de VERI*FACTU”, han advertido que, “para la gran mayoría del tejido empresarial, esta prórroga supone reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora”. Estos cambios, según los máximos responsables del CGE y del REAF, “afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos”.

En este contexto, han puesto de manifiesto que “es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora y que estas se mantengan estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres”.