CAMPAÑA DE LA RENTA 2024 Deducción por inversión en vivienda habitual con aplicación previa de la deducción en otra vivienda Noticia 10-06-2025

Se permite aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en el régimen transitorio cuando la causa de no haberla aplicado con anterioridad a 1-1-2013 fue por una interpretación errónea pero razonable de la norma, que llevó al contribuyente a considerar que aún no podía aplicar la deducción por no haber sobrepasado la inversión realizada en otra vivienda habitual adquirida con anterioridad.