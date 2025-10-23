Derecho más ético y respetuoso con los animales

El I Congreso de los Derechos de los Animales apuesta por aplicarlo

Juristas, académicos y profesionales de diversos ámbitos vinculados al derecho han coincidido hoy, en el I Congreso de los Derechos de los Animales de la Abogacía Catalana, en la necesidad de impulsar un derecho más ético, consciente y respetuoso con la protección y bienestar de los animales.

Con el objetivo de tratar los retos legales, éticos y sociales de la protección animal, este Congreso, organizado por el Consell de l’Advocacia Catalana con la colaboración de los Colegios de Tarragona y Mataró, reúne en Tarragona a más de 150 profesionales, entre ellos juristas, académicos, entidades de defensa animal, representantes institucionales, veterinarios y miembros de los cuerpos de seguridad.

El acto de apertura ha contado con la participación del presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Martínez; el presidente de la Comisión de Derechos de los Animales del Consell y decano de Tarragona, David Rocamora; el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, José Ramón Becerra; y el secretario de Transición Ecológica del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Sargatal.

El presidente del Consell ha defendido que la Abogacía Catalana «quiere avanzar hacia un derecho más consciente, que incorpore la protección animal como un valor esencial y transversal, integrándola dentro de un concepto más amplio que incluye derechos humanos, sostenibilidad y convivencia», y ha remarcado que «el objetivo de este congreso es generar reflexión y conocimiento, pero sobre todo ofrecer herramientas».

Por su parte, el decano de Tarragona y presidente de la Comisión de Derechos de los Animales del Consell, David Rocamora, ha señalado que “es la primera vez que el Consell aborda de forma estructurada el debate sobre los derechos de los animales, y esto demuestra que el derecho está vivo y que nuestra profesión sabe leer los cambios de la sociedad».

La primera jornada del Congreso ha comenzado con la conferencia «Proyecto Gran Simio: Derechos de nuestros hermanos», a cargo del naturalista y activista Pedro Pozas, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España). Durante la mañana, los participantes han debatido sobre los avances, límites y retos en la aplicación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales, con especial atención a los problemas de interpretación jurídica y de cumplimiento por parte de las administraciones públicas.

Esta tarde se abordará el maltrato animal en el derecho penal, con la participación de magistrados, abogados penalistas y miembros de los Mossos d’Esquadra, y una mesa redonda sobre experimentación animal, para analizar los límites éticos y legales de esta práctica. Mañana se tratarán temas de actualidad como los animales de compañía en el derecho de familia —con especial atención a la custodia compartida y el régimen de visitas después de la ruptura—, e incluirá dos mesas de debate paralelas dedicadas al contrato de adopción de animales y a los correbous, que se prevén como algunos de los momentos de debate más intenso.

La clausura contará con la participación de la decana del Colegio de Abogados de Mataró, Maria Pastor, y del presidente del Consell, Joan Martínez, que pondrá en valor las principales conclusiones de las jornadas y el papel creciente de la Comisión de Derechos de los Animales como espacio de referencia en formación, sensibilización y debate jurídico.

