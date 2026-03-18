Canarias eximirá del IGIC a autónomos con una facturación de hasta 50.000 euros anuales desde el 1 de julio

La medida situaría a Canarias como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA

El Gobierno de Canarias elevará el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, eximiéndolos del IGIC, a partir del 1 de julio de 2026, con el fin de "aliviar" cargas fiscales y burocráticas y "respaldar" a autónomos con menor dimensión económica.

Así lo ha detallado este miércoles el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en una rueda de prensa para presentar medidas de alivio fiscal para los autónomos de Canarias. Con esta nueva medida, el Ejecutivo regional prevé que podrían llegar a beneficiarse hasta 11.000 autónomos en las islas, según ha detallado el departamento regional en una nota de prensa.

El Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP) permitirá a los autónomos y personas físicas que no superan los 50.000 euros anuales y que quieran acogerse voluntariamente a este régimen potestativo, no repercutir IGIC en sus facturas, a cambio de no deducir las cuotas soportadas en compras. Esta medida busca reducir de cinco a una sus declaraciones anuales, simplificando su relación con la Agencia Tributaria Canaria.

El vicepresidente del Gobierno ha considerado que, en el contexto actual de inflación y encarecimiento de los costes, "es absolutamente prioritario" reforzar este régimen para un colectivo "especialmente vulnerable", como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas, donde medidas de simplificación como el IGIC franquiciado resultan en un "desahogo" en las cargas administrativas.

Destaca el Ejecutivo regional que esta medida situaría a Canarias como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, elevando el umbral hasta 50.000 euros, por encima de la media de los países de la Unión Europea, que ronda los 40.000 euros.

1 de julio de 2026

La intención del Ejecutivo regional es aplicar el nuevo umbral a partir del 1 de julio de 2026. De este modo, a partir del 1 de enero de 2027, los autónomos acogidos a este régimen pasarán a presentar una única declaración anual de IGIC, eliminando las cuatro autoliquidaciones trimestrales y reduciendo la posibilidad de errores formales y requerimientos de gestión.

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha señalado que el incremento del IGIC franquiciado no solo respondería al cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que también constituiría una medida de "justicia fiscal y de apoyo" a un colectivo que es "esencial" para la economía canaria.

"Este Gobierno --ha proseguido--, sí que apoya a las personas trabajadoras autónomas, y acciones como ésta, unida al Plan Respaldo Autónomo, que incluye medidas de apoyo a la conciliación laboral, a la contratación, a las bajas por incapacidad laboral y a la inversión a través de la bonificación de los intereses de los préstamos, permiten acompañar al autónomo de principio a fin", ha añadido.

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