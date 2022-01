Díaz convocará la mesa de negociación para subir el SMI

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que convocará en estos días la mesa de negociación con los agentes sociales para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Díaz ha reiterado que el Gobierno va a cumplir con su compromiso de subir el SMI, actualmente situado en 965 euros mensuales, porque "es la herramienta más eficaz para atajar la pobreza laboral, es bueno para los trabajadores y la economía".

La vicepresidenta también se ha referido a la reforma laboral y a las negociaciones que mantiene el Gobierno con los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso. Díaz ha afirmado al respecto que "no le cabe duda" de que la reforma saldrá adelante porque supone "cambiar el signo de los tiempos y la vida de la gente y recupera por primera vez derechos" para los trabajadores. "No tendría sentido que no saliera adelante", ha enfatizado.

Por último, ha insistido en que es una "anomalía fiscal" que la recaudación en España esté seis puntos por debajo de la media europea, lo que supone un "agujero negro" de 75.000 millones de euros y la percepción de que en España "hay una enorme injusticia fiscal". En este sentido, ha argumentado que el 80% de los ingresos por IRPF proceden exclusivamente de los trabajadores.

