El Comité Europeo de Protección de Datos las somete a consulta pública Directrices sobre tratamiento de datos personales mediante blockchain Noticia 07-05-2025 ElDerecho.com

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha adoptado en su reunión plenaria de abril unas directrices sobre el tratamiento de datos personales mediante tecnologías blockchain (Guidelines 02/2025 on processing of personal data through blockchain technologies), en las que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido la ponente principal en la fase previa a su lanzamiento.