Alerta sobre el efecto a futuro de la ley del 'sí es sí'

La abogada y vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda ha alertado este jueves sobre los efectos a futuro de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí', más allá de la revisión a la baja de sentencias ya producidas, y que ha señalado es "más preocupante" porque supone que los delitos de violencia sexual grave que se juzguen de ahora en adelante tengan "menos penas" al haberse bajado los máximos penales.

"En el texto de la ley se expresa claramente que las penas máximas se bajan. No solamente se revisan las sentencias anteriores; es que de futuro, que es una cosa que también es preocupante, los hechos más graves en temas de violencia sexual serán castigados con menos pena", ha resaltado Sepúlveda en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press.

La vocal ha invitado a "acercarse y ver realmente el texto de la ley" y ha recordado que el CPGJ ya advirtió sobre esta situación en varias páginas de un informe elaborado durante la preparación de la ley. Además, ha sostenido que en las conclusiones de ese documento también "se advertía claramente que ello llevaba aparejada la revisión de las sentencias anteriores".

"Es un principio general del derecho penal que la pena más favorable es la que se le va a imponer al reo", ha subrayado Sepúlveda, que ha insistido en su intervención en la necesidad de tener en cuenta no solo estas modificaciones, sino el efecto en futuras sentencias, donde las penas por "hechos de violencia sexual muy grave" las penas "van a bajar mucho".

La abogada ha admitido que "no se puede dar marcha atrás" para revertir las reducciones de condena al amparo de esta ley, pero sí ha invitado a corregir lo antes posible el texto precisamente para evitar estas situaciones a futuro, algo que le "preocupa más". "Creo que una pequeña modificación llevaría consigo a que una ley que es buena sea mejor", ha considerado Sepúlveda, que además ha rechazado que los magistrados no tengan suficiente formación. "Habrá personas que no den la calidad, pero será muy puntual porque la mayoría de los jueces están muy preparados", ha zanjado.

Asociaciones de jueces

Las asociaciones de jueces han manifestado su opinión tras las revisiones de diferentes condenas que se han realizado a lo largo de todo el territorio nacional.

El magistrado de la APM, Juan José Carbonero, ha recordado el informe emitido en febrero de 2021 por el órgano de gobierno de los jueces sobre la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que por aquel entonces era un anteproyecto. En el mismo, el CGPJ explicaba que el cuadro penológico contemplado para los delitos de agresiones sexuales suponía "una reducción del límite máximo de algunas penas".

Por su parte, el portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha explicado que "la forma en que se aplica ahora" la ley no tiene porque ser "la definitiva", en tanto que "la jurisprudencia puede cambiar". "No hay que dar como si fueran las piedras de la ley. Parece cierto que es una cosa que se podía pensar por cómo había quedado la ley que podía suceder. Es la ley que hay, no es una sorpresa, si no lo han previsto es un problema que ahora no tiene solución", ha apostillado.

La magistrada Concha Roig, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha reconocido que le ha sorprendido que haya habido "una sorpresa" por la rebaja de las penas de prisión a condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta más favorable al reo.

"Es una aplicación normal habitual desde la aprobación del Código Penal de 1995. No cabe el arbitrio judicial, no se trata de volver a determinar la pena e interpretar los hechos: es una interpretación taxativa", ha señalado en declaraciones a esta agencia de noticias.

Por otro lado, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) ha explicado que "No es un problema interpretativo, sino que en la ley donde decía 8 ahora dice 6. Que ahora digan que incumplimos la ley cuando estamos cumpliéndola la verdad que suena a lo que es. Se ha creado una expectativa falsa con esta ley", ha lamentado.

Unión Progresista de Fiscales

La Unión Progresista de Fiscales ha recordado en un comunicado publicado en redes sociales, y recogido por Europa Press, que el trabajo de revisión a realizar por jueces y fiscales se hace con "escrupuloso respeto" a las garantías del procedimiento y a la ley aprobada en el Parlamento.

Recursos y revisión de penas

El abogado de 'La Manada', Agustín Martínez, trabaja en la presentación de un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, en aplicación de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí'.

Asimismo, el exprofesor del colegio Valdeluz Andrés Díez también estudia solicitar a la Audiencia Provincial de Madrid la revisión de la sentencia que le condenó en firme a 49 años de prisión como autor de doce delitos de abuso sexual a menores alumnas suyas cometidos entre 2002 y 2014, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El carácter retroactivo en la aplicación de la reforma del Código Penal en delitos sexuales dentro de la ley del 'solo sí es sí' abre esta posibilidad a pesar de que haya sentencia firme del Tribunal Supremo.

Se le condenó por doce delitos de abuso sexual, cuyas penas ahora se han visto fundidas con el delito de agresión sexual, por lo que si se le aplica el beneficio habría una reducción considerable.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos