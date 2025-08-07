El 80% de autónomos está "asfixiado" con la carga fiscal, según UPTA

El 70% cree que cerrará el año con mejores cifras que en 2024

El 64% de los autónomos ha aumentado su facturación en 2025, pero el 80% sigue "asfixiado" por la carga fiscal, de acuerdo con los resultados del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, elaborado por UPTA, basado en una encuesta a 2.000 trabajadores por cuenta propia.

Según el estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, el 20% de los autónomos indica que su facturación se ha mantenido estable, opinión mayoritaria en el sector del comercio de alimentación, donde las ventas parecen haberse estancado.

Por el contrario, un 16% afirma que su facturación ha disminuido con respecto al primer semestre de 2024, especialmente en el sector textil, que continúa presentando dificultades.

Pese a los contrastes sectoriales, la percepción global del futuro es positiva, ya que el 70% de los encuestados cree que cerrará el año con mejores cifras que en 2024, frente al 20% que cree que irá a peor y el 10% que prevé una situación similar.

Sin embargo, la encuesta advierte de que el 80% considera que su principal problema es la elevada carga fiscal. Esta queja se concentra especialmente en los autónomos personas físicas, "que soportan altos niveles impositivos sin beneficios equiparables a los trabajadores asalariados", según ha denunciado la asociación.

Además, el 10% denuncia la escasa protección social, destacando casos como el de las incapacidades temporales. "Un autónomo de baja médica, tras pagar sus cotizaciones, apenas percibe 600 euros mensuales, sin dejar de afrontar gastos como alquiler o suministros", se indica en el informe.

Por su parte, el 5% señala como principal problema las altas cotizaciones a la Seguridad Social, que consideran desproporcionadas e injustificadas, y otro 5% apunta como factor de riesgo para la economía en su conjunto la inestabilidad política.

"Es imparable una reforma fiscal profunda para el colectivo y una mejora de la protección social que equipare los derechos del colectivo con los trabajadores por cuenta ajena. Esta es nuestra premisa y seguiremos trabajando duro para conseguirla", ha señalado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

