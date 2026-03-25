El CGPJ crea un grupo de jueces de apoyo para impulsar la transformación digital de la Justicia

El objetivo es identificar las carencias tecnológicas y las necesidades de la carrera judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles conformar un grupo de jueces de apoyo para "conocer las necesidades de la carrera judicial ante la transformación digital de la justicia".

Este grupo trabajará en la actualización de la instrucción relativa a la obligación del uso de medios informáticos por jueces y magistrados, tras la propuesta de la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital, según ha informado el CGPJ en un comunicado.

El objetivo del grupo es identificar las carencias tecnológicas y las necesidades de la carrera judicial para mejorar "la eficiencia" y "la eficacia" del ejercicio jurisdiccional, explica el órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ ha asegurado que la "transformación digital experimentada por la Administración de Justicia en los últimos años" requiere la actualización de la normativa en relación al uso de los medios informáticos de los jueces y magistrados.

El órgano ha destacado "la digitalización del expediente judicial electrónico, el trabajo remoto, las herramientas colaborativas, la generalización de la firma digital y la irrupción de la Inteligencia Artificial".

Los integrantes del grupo, provenientes de diferentes jurisdicciones y que operan con distintos sistemas de gestión procesal, "colaborarán en la identificación de los principales problemas y carencias que experimentan en su día a día, así como las necesidades que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia en el ejercicio de su actividad jurisdiccional", ha explicado el CGPJ.

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