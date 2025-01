El Colegio Nacional de LAJs augura una situación difícil para la justicia española en 2025

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha expresado su preocupación ante la publicación en el BOE de la Ley de Eficiencia.

Pese a las mejoras incorporadas al texto durante su tramitación, la Ley sigue presentando graves carencias que comprometen su puesta en marcha efectiva y ponen en riesgo el funcionamiento de la Justicia en 2025, según ha informado el CNLAJ en un comunicado.

Desde el Colegio han señalado los problemas estructurales que presenta esta reforma: falta de transparencia, ausencia de medios materiales, tecnológicos y personales, así como falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas. “Aunque apoyamos el concepto del Tribunal de Instancia, creemos que su implementación, en los plazos y condiciones establecidos por esta Ley, resulta inviable”.

Principales críticas del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

1. Oscurantismo y falta de transparencia

El texto definitivo de la Ley dista mucho del proyecto inicialmente presentado, lo que dificultó a los sectores afectados reaccionar a tiempo. Este proceso opaco ha generado desconfianza y ha fomentado modificaciones introducidas en última instancia sin debate técnico adecuado. Actualmente, se desconocen los planes concretos del Ministerio para su aplicación.

2. Tramitación política sin fundamentos técnicos

La aprobación de la Ley ha estado marcada por intereses políticos que han primado sobre las recomendaciones de organismos como el Consejo de Estado y el CGPJ.

Esto ha derivado en decisiones controvertidas, como la privatización de funciones de ejecución, que carecen de justificación técnica y contradicen los principios constitucionales, según ha señalado el Colegio.

3. Falta de medios y financiación

La reforma requiere una modernización tecnológica y organizativa que no está respaldada por la financiación necesaria. Las comunidades autónomas responsables de ejecutar gran parte de la Ley, no cuentan con los recursos para hacerlo en el plazo establecido, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla.

4. Medios personales insuficientes

La reorganización de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) no se está llevando a cabo con las garantías necesarias. Este colectivo desempeña funciones esenciales en la dirección técnico-procesal, en la admisión, desarrollo y conclusión de los procesos o que no es debidamente tratada y su cualificación técnica deber ser reconocido y reforzado para abordar el déficit estructural de jueces en España. “No hay nadie más formado en la estructura actual de la Administración de Justicia, que los Letrados de la Administración de Justicia, para completar la supuesta escasez de jueces”. El Colegio Nacional no pretende que se convierta a los LAJ en jueces, pero sí que se reconozca su formación, capacidad y experiencia para arbitrar medios de ingreso específicos que reconozcan su formación, su oposición su experiencia, para acceder a la carrera judicial.

5. Inconsistencias tecnológicas

La implementación de un expediente judicial electrónico en todo el país es una condición indispensable para la nueva estructura de la Justicia. Sin embargo, las desigualdades tecnológicas entre territorios impiden garantizar una transición homogénea y eficaz.

6. Medias verdades y medidas insuficientes

Respecto a la implantación de los MASC, "tenemos que dejar claro que no se han aceptado ninguna de nuestras alegaciones al proyecto, por lo que no podemos compartir su contenido; no se ha valorado la labor conciliadora de los Letrados de la Administración de Justicia, y se introduce un requisito de procedibilidad que retrasará y encarecerá, aún más, la solución de los pleitos".

Por otro lado, no se crea el agente de ejecución: a pesar de lo que se ha dicho, la intervención del Procurador se condiciona, en las ejecuciones civiles con contenido económico, y con muchas excepciones (hipotecarios, desahucios, familia) a la expresa autorización del poderdante, que asumirá los gastos, lo que da carta de naturaleza a una "justicia de ricos y de pobres en términos del CGPJ"; y a una inexplicable técnicamente delegación del Juez y a otra posterior del LAJ, en concretos supuestos.

Compromiso del Colegio Nacional

Pese a estas críticas, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha reiterado su compromiso con la mejora de la Justicia española. "Seguiremos trabajando y colaborando con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas para abordar las deficiencias señaladas y garantizar una reforma realista y efectiva".

En las próximas semanas, el Colegio emitirá análisis detallados sobre las implicaciones concretas de las modificaciones introducidas en la Ley, así como propuestas para mitigar los efectos negativos de esta reforma.

