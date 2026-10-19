El Consejo General del Notariado ha recibido el ‘Premio Fomento del Asociacionismo’ en la 25ª edición de los Premios Autónomo del Año que concede la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha recogido el premio.

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado: "Es para mí un honor recoger este premio en nombre del Consejo General del Notariado, de los casi 3.000 notarios y más de 18.000 empleados de las notarías. Quiero manifestar nuestra gratitud, no solo por el prestigio de la organización que concede este premio, sino también por los vínculos que nos unen con ATA.

Los notarios, además de profesionales del derecho que ejercemos una función pública, que garantizamos la seguridad jurídica y prestamos una función esencial a las personas, somos responsables de gestionar nuestros despachos. Por ello, cuando hablamos de trabajadores autónomos, no estamos hablando de una realidad que nos sea ajena, estamos hablando de nosotros mismos.

Los notarios acompañamos y asesoramos a las personas en los momentos más importantes de su vida, y por supuesto también a los autónomos. Cuando deciden constituir una empresa, transmitirla, ampliar su actividad o en la toma de decisiones desde el punto de vista personal y patrimonial.

En la actualidad, emprender es un esfuerzo casi heroico y no podemos incrementar los riesgos con incertidumbre e inseguridad jurídica. De ahí la importancia de la intervención notarial y de garantizar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico.

España debe muchísimo a sus trabajadores autónomos, personas que con su iniciativa, que con su esfuerzo, colaboran y contribuyen al desarrollo económico y la cohesión social. Por eso desde el Notariado valoramos tanto la labor realizada por ATA y por eso estamos especialmente orgullosos del convenio que hemos suscrito con ellos, porque compartimos la misma cultura de trabajo, de esfuerzo y de la responsabilidad.

Recibimos este premio con gratitud, con orgullo, pero también como estímulo para continuar colaborando y contribuyendo, desde nuestra función y con compromiso, a una mayor agilidad y accesibilidad en la asistencia jurídica".

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