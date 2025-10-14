El equipo de la Universidad de Alcalá gana la IV Edición del Moot Court de Derecho Tributario

El equipo de la Universidad de Alcalá se alzó con la victoria y recibió el primer premio, mientras que el equipo de la Universidad de Zaragoza resultó finalista. Además, en esta edición se concedió el premio al mejor letrado a Marcos Abellán Herrero, del equipo de la Universidad de Alcalá, reconociendo su excelente capacidad oratoria. Los premios al mejor escrito de demanda y al mejor escrito de contestación fueron otorgados, respectivamente, a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Universidad de Alcalá.
La Escuela de Práctica Jurídica de la UCM volvió a ser sede de la final de este certamen, organizado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, tres instituciones de referencia en la docencia e investigación en Derecho tributario. La organización contó, además, con la colaboración de prestigiosos despachos y entidades del sector, como Cuatrecasas, Pérez-Llorca, Uría Menéndez y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
Según explicó Alejandro Zubimendi, secretario académico de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM, esta iniciativa “ofrece a los estudiantes una oportunidad única para aplicar sus conocimientos en un entorno realista y competitivo, fortaleciendo su capacidad de análisis y argumentación jurídica”. Añadió que “la colaboración entre universidades, despachos y entidades del ámbito tributario refuerza la conexión entre el mundo académico y la práctica profesional, un aspecto esencial en la formación de los juristas del futuro”.
La competición
El Moot Court de Derecho Tributario tiene como objetivo fomentar el estudio, la investigación y la práctica en esta rama del Derecho, en constante evolución y con una enorme trascendencia social y económica.
La edición de 2025 se desarrolló en torno a un caso práctico inédito, diseñado por expertos en la materia, y constó de dos fases: una fase escrita, centrada en la argumentación jurídica, y una fase oral, en la que los equipos defendieron sus posiciones ante un tribunal compuesto por profesionales de reconocido prestigio procedentes de la abogacía, la judicatura, la Administración tributaria y la universidad.
Con una participación que crece cada año, el Moot Court de Derecho Tributario se ha consolidado como una plataforma de excelencia académica y profesional, y un punto de encuentro entre las nuevas generaciones de juristas y los principales actores del ámbito tributario en España.