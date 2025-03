El escritor, periodista y guionista Manuel Rivas, Premio CEDRO 2025 por su defensa de los derechos de autor

Con este galardón, se ha reconocido su firme compromiso con la cultura, así como su contribución a la defensa de los derechos de autor y la propiedad intelectual

Carme Riera, presidenta de CEDRO, ha destacado que «este año, hemos querido reconocer a Manuel Rivas su activismo y compromiso público con la promoción y defensa de la creación literaria, de los valores culturales y de los derechos de autor».

«A lo largo de toda su trayectoria profesional, tanto literaria como periodística, Rivas siempre ha estado al lado de la cultura y de sus creadores», ha señalado Riera y ha recordado la constante defensa de Rivas de los derechos de los escritores y traductores ante el uso no autorizado de sus obras por parte de los desarrolladores de inteligencia artificial generativa.

Así mismo, la presidenta de CEDRO ha subrayado que «Manuel Rivas no ha dudado nunca en reivindicar públicamente la necesidad de preservar la autoría y la justa retribución de los escritores en la era digital». Y también ha destacado «el carácter solidario de Rivas», recordando su participación en 2022 en la campaña #CEDROteAcompaña, una iniciativa impulsada por CEDRO para dar a conocer las ayudas que la Entidad ofrece a escritores, traductores y periodistas que pasan momentos de dificultad.

Una trayectoria versátil y comprometida

Manuel Rivas Barrós (A Coruña, 24 de octubre de 1957), es uno de los escritores gallegos con mayor proyección internacional. Miembro de la Real Academia Gallega, su obra ha sido traducida a varios idiomas (El lápiz del carpintero, a 36 lenguas) y varias de sus obras adaptadas al cine. Rivas ha recibido varios reconocimientos como el premio Nacional de Narrativa por ¿Qué me quieres, amor? (1996), el Premio de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega por El lápiz del carpintero (1998), el premio al Libro del Año 2006 del Gremio de Libreros por Los libros arden mal, la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes (2022) y, más recientemente, el Premio Nacional de las Letras (2024).

Su obra abarca diferentes géneros, incluidos la narrativa, la poesía y el ensayo, entre otros. Su vida en el periodismo se inició como aprendiz en El Ideal Gallego a los 15 años. Desde entonces, ha trabajado en medios de comunicación gallegos y nacionales, y en prensa, radio y televisión. En la actualidad es codirector de la revista Luze y colabora en medios como El País, La Voz de Galicia o la revista digital Ctxt.

Manuel Rivas ha publicado en gallego y castellano a lo largo de toda su carrera. Su primera novela fue Todo ben (Edicións Xerais 1985). En 1990, vio la luz Un millón de vacas, título recopilado como Un millón de vacas, cuentos y poemas (Ediciones B, 1990), y continuó con Os comedores de patacas (Edición Xerais, 1992), editada en castellano en Ediciones B, en 2001. A estas obras le siguieron otras como En salvaxe compaña (Edicións Xerais, 1994), y su traducción al castellano en 1998 por Alfaguara; ¿Qué me quieres, amor? (Alfaguara, 1997), difundida en gallego un año antes por Xerais. En el ámbito juvenil, en 1997 vio la luz Bala perdida (Alfaguara); y en 1998, en Edicións Xerais, O lapis do carpinteiro (El lápiz del carpintero, Alfaguara, 2002). En 1999, apareció El secreto de la tierra, una recopilación de Un millón de vacas y Los comedores de patatas, y en ese mismo año, lanzó Ela, maldita alma (Editorial Galaxia,1999), traducida al castellano como Ella, maldita alma (Alfaguara, 1999). En los años siguientes, siguió publicando relatos como A man dos paíños (Edicións Xerais, 2001) — La mano del emigrante (Alfaguara, 2001) — y As chamadas perdidas (Edicións Xerais, 2002) — Las llamadas perdidas (Alfaguara, 2002). Entre sus recopilaciones destacan Contos de Nadal (Edicións Xerais, 2003) — Cuentos de un invierno (Alfaguara, 2006), y Nosotros dos (La luna nueva, 2003), mientras que en 2006 apareció su novela en Xerais Os libros arden mal (Los libros arden mal, Alfaguara, 2006). Su novela Todo é silencio (Edicións Xerais, 2010) fue traducida como Todo es silencio (Alfaguara, 2010), y en 2011, publicó en la misma editorial O máis estraño (Lo más extraño, 2011). Su autobiografía, As voces baixas (Edicións Xerais, 2012) — Las voces bajas (Debolsillo 2012) — se sumó a su producción literaria, y en 2015 apareció en Xerais O último día de Terranova (El último día de Terranova, 2015). En 2018, publicó en su editorial gallega de referencia Vivir sen permiso e outras historias de Oeste (Vivir sin permiso y otras historias de Oeste (Alfaguara, 2018), y en 2020, O Chispas (Xerais, 2020), que fue publicada como Chispas (Alfaguara Clásicos, 2021). En 2021, publicó A nena lectora (Xerais, 2021) y un año después Alianza Editorial la traducción en castellano. En 2023 llegó La tierra oculta (Alfaguara), que recopila su «literatura de la naturaleza». Su última novela lleva por título en gallego Tras do Ceo (Xerais, 2024); en castellano, Detrás de cielo (Alfaguara, 2024). También destaca en poesía. Sus últimos títulos son: La boca de la tierra (Visor, 2016), O que fica fóra (Apiario, 2021) y Lo que queda fuera (Ed. Cuatro Lunas, 2023).

Y en ensayo se pueden encontrar obras como Toxos e flores (Edicións Xerais, 1992), Galicia, el bonsái atlántico (Aguilar, 1994), El periodismo es un cuento (Alfaguara, 1997), Galicia, Galicia (Edicións Xerais , 1999), Muller no baño (Xerais, 2002), Os Grouchos (Edicións Xerais, 2008), A corpo aberto (Edición Xerais, 2008), Vicente Ferrer. Rumbo a las estrellas con dificultades (RBA, 2013), Contra todo esto: un manifiesto rebelde (Alfaguara, 2018), Libro dos manifestos (Luzes, 2019) y Zona a defender (Edicións Xerais, 2020).

Algunas de sus obras se han llevado a la gran pantalla, como Todo es silencio, dirigida por José Luis Cuerda. La lengua de las mariposas, dirigida también por Luis Cuerda, basada en tres relatos del libro ¿Qué me quieres amor? y El lápiz del carpintero, dirigida por Antón Reixa.

IX edición del Premio CEDRO

El Premio CEDRO, que se concede con motivo del Día Internacional de Propiedad Intelectual, nació en 2017, con el objetivo de reconocer anualmente, y de forma simbólica, la trayectoria de una persona o institución que destaque por defender la cultura en general y los derechos de autor en particular. Hasta la fecha, han sido galardonados con este premio Lorenzo Silva (2017); Julia Navarro (2018); Pepa Fernández (2019); Rosa Montero (2020); José María Merino (2021); Eduardo Maura, Emilio del Río, Marta Rivera de la Cruz y José Andrés Torres Mora (2022); Antonio Muñoz Molina (2023) y Gemma Lienas (2024).

