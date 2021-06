El Gobierno aprobará el decreto para frenar la temporalidad en las administraciones en las próximas semanas

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha avanzado este miércoles que el Consejo de Ministros de la semana que viene o el de la siguiente verá la aprobación del decreto ley sobre el proceso de estabilización del empleo público y el "abordaje global" de la temporalidad en las administraciones públicas.

Con el decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad y será "imposible" a partir de la aprobación de esta normativa que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de 3 años. "No es razonable ni bueno para las administraciones públicas", ha remarcado el ministro. Así lo ha anunciado Iceta en la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La aprobación de este decreto verá la luz después de que este jueves el Gobierno presente su propuesta a la Conferencia Sectorial de la Administración Pública en la que están representados todos los consejeros de las comunidades autónomas, que deberán trasladar su apoyo o no al Ejecutivo.

Iceta ha aclarado que el Gobierno no puede hacer por ley a un funcionario a alguien que no lo es y ha explicado que podrán serlo a través del que espera que sea el último proceso de estabilización. Además, ha detallado que incluso aquellos que no superen esa prueba, podrán seguir formando parte de las bolsas de interinos que las comunidades autónomas precisen.

Concursos de oposición especiales para los interinos

El proceso de estabilización se va a hacer a través de unos concursos de oposición especiales en los que va a contar la experiencia en ese proceso de trabajo concreto que se saca a concurso de oposición, según ha adelantado Iceta.

Incluso se va a dar margen a las comunidades autónomas y entidades locales para que en vez de concursos de oposición, sea solo concurso. Además, para favorecer los tribunales de los concursos en entidades locales muy pequeñas, se va a permitir que puedan establecerlos, si lo quieren, por las diputaciones provinciales.

Las compensaciones y sanciones no serán retroactivas

Según el ministro, también se está trabajando y recogiendo aportaciones sobre mecanismos para compensar a las personas afectadas por fraude de ley y castigar a las administraciones que muestren "desidia, desinterés o culpa" en la comisión de ese fraude e "injusticia" hacia esas personas.

No obstante, ha detallado que en este caso, tanto las compensaciones, como las sanciones se hará a futuro. "No podemos aprobar retroactivamente indemnizaciones ni sanciones para nadie", ha aclarado.

