El Gobierno considera flexibilizar requisitos para compatibilizar pensión de jubilación con empleo autónomo

Propone cambios en el proyecto de RD para el desarrollo de la jubilación reversible y compatibilidad de pensión de jubilación con un trabajo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se muestra dispuesto a estudiar mejoras en el proyecto de Real Decreto para el desarrollo de la jubilación reversible y la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con un trabajo. Entre las propuestas se encuentra la posibilidad de rebajar los requisitos para compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo autónomo y recortar la jornada laboral mínima exigida para los jubilados que decidan volver al mercado de trabajo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encuentra estudiando posibles mejoras en el proyecto de Real Decreto para el desarrollo de la jubilación reversible y la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con un trabajo. Entre las propuestas se encuentra la posibilidad de rebajar los requisitos para compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo autónomo y recortar la jornada laboral mínima exigida para los jubilados que decidan volver al mercado de trabajo.

El Ministerio se ha mostrado abierto a estudiar que el plazo de cinco años, durante el cual el pensionista no debe haber estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia o autónomo, se reduzca a cuatro años. Además, se plantea la posibilidad de que el porcentaje adicional en el importe de la pensión sea superior al 20%.

El Ministerio también ha mostrado su disposición a rebajar el umbral mínimo del 40% de la jornada parcial exigida para poder compatibilizar la pensión con un empleo a tiempo parcial, así como a elevar los porcentajes adicionales del 10% y del 20% en la pensión.

Además, el Ministerio se ha abierto a estudiar que las cotizaciones realizadas durante la situación de jubilación reversible cuenten para recalcular la pensión en el caso de jubilados que se vieron obligados a jubilarse anticipadamente.

Este proyecto de ley forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno en el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos