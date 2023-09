El grupo europeo Lefebvre Sarrut, nuevo socio colaborador del "2023 Legal Hackers International Summit"

Legal Hackers International Summit será los días 8 ,9 y 10 de septiembre en Madrid y entre otros temas se tratarán la Evolución, impacto y usos de la IA generativa sobre las herramientas legaltech existentes.

El grupo Lefebvre Sarrut, líder europeo en conocimientos jurídicos y fiscales, es el nuevo socio colaborador de este importante encuentro promovido por la comunidad de innovación jurídica Legal Hackers. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Sección de Despachos e Innovación del ICAM, para la que actualmente son copresidentes Sara Molina, Consultora en transformación digital en Legal Management Consulting de Deloitte Legal y José Ramón Moratalla, coordinador de Análisis de Mercado e Inteligencia Competitiva de Lefebvre.

Legal Hackers International Summit dará comienzo el día 8 con la recepción de los visitantes en las instalaciones de Deloitte Legal y continuará el día 9 de septiembre, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid. Después de la acogida por los copresidentes de la Sección de Despachos e Innovación del ICAM, se dará paso a la intervención de miembros de la junta operacional de los Legal Hackers para hablar del movimiento, su expansión, sus logros en los distintos continentes, los retos existentes y lanzar la Unconference. Los temas a analizar durante las charlas y sesiones de trabajo en grupo serán la Evolución, impacto y usos de la IA generativa sobre las herramientas legaltech existentes; el acceso a la justicia; la formación legal/tech; los profesionales jurídicos; el ecosistema blockchain; Gobernanza y regulación de la IA alrededor del mundo.

En el evento participarán Jameson Dempsey (Executive director, Legal Hackers); Kanan Dhru (Member of Legal Hackers Operational Board in charge of partnerships); Victor Marinho (Member of Legal Hackers Operational Board in charge of chapters management); Raffaele Bataglini (Member of Legal Hackers Operational Board in charge of legal issues) y Laura Fauqueur (Member of Legal Hackers Operational Board in charge of global events).

La sesión del día 9 se desarrollará íntegramente en inglés, sin traducción simultánea, y se puede asistir de manera presencial o bien, en formato online. En ambos casos, será imprescindible la inscripción.

Para asistir de forma presencial, en el Salón de Actos del ICAM (C/Serrano, 9) es necesaria previa inscripción a través de este enlace: INSCRIPCIÓN PRESENCIAL La sesión también será retransmitida de forma online. Se puede realizar la inscripción en este enlace: INSCRIPCIÓN ONLINE

Legal Hackers International Summit finalizará con encuentros lúdicos en zonas emblemáticas de Madrid como el Parque del Retiro.

Legal Hackers es un movimiento global nacido en EEUU en 2012 con el objetivo principal de fomentar un diálogo y colaboración entre abogados/as, expertos/as en tecnología, diseñadores/as, empresarios/as y otras personas interesadas en la aplicación de la tecnología para mejorar el acceso a la justicia, innovar en la industria legal y abordar cuestiones legales y sociales emergentes relacionadas con la tecnología.

Los participantes en las comunidades de Legal Hackers trabajan en numerosos proyectos para abordar problemas legales específicos gracias al uso de tecnología y con enfoques innovadores. Son diseñadores digitales, empresarios, abogados, defensores de políticas, investigadores, estudiantes, maestros y tecnólogos y sus objetivos son la exploración y desarrollo de soluciones creativas para problemas derivados de la confluencia entre derecho y tecnología.

Además, el movimiento promueve un enfoque de código abierto y colaborativo para desarrollar soluciones legales más accesibles y eficientes y de esta manera, están ayudando a hacer que el derecho sea más accesible, eficiente y justo.

