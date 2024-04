El ICAM logra que se suspenda el juicio de un abogado que se había fracturado la pierna

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha conseguido que el Juzgado de lo Social nº26 de Madrid suspenda el señalamiento de un juicio a un abogado que se había fracturado la pierna.

Ante la negativa del órgano judicial a suspender el juicio que estaba señalado para este miércoles 24 de abril, a pesar de la situación médica del letrado, este se puso en contacto con Defensa de la Abogacía ICAM, que ha logrado la suspensión del señalamiento tras activar el protocolo 112 Abogacía. A través de este servicio, la corporación madrileña gestiona las peticiones de suspensiones de plazos cuando los abogados no puedan continuar con el proceso por fuerza mayor.

"Me he roto la pierna y el juzgado se negaba a suspender el juicio, desde Defensa de la Abogacía me ayudaron y el juicio se suspendió”, señala el letrado afectado, Ignacio Palomar, valorando el trabajo realizado desde el ICAM como “fundamental para impulsar tus derechos”.

Suspensiones

El ICAM recuerda a sus colegiados que tiene en marcha, desde hace casi un año, el servicio 112 Abogacía, para gestionar las peticiones de suspensiones de plazos en los casos en que los profesionales no puedan continuar con el proceso por fuerza mayor. El ICAM puso en marcha este nuevo servicio coincidiendo con la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 5/2023 y que en un artículo 225 añade un nuevo apartado 3 al artículo 134, con el siguiente contenido:

«3. También podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos durante un plazo de tres días hábiles cuando por los Colegios de Abogados o Procuradores o por las partes personadas se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor que afecten a la persona profesional de la abogacía o de la procura, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral certificada por la seguridad social o sistema sanitario o de previsión social equivalente».

El servicio 112 ABOGACÍA está a disposición de los colegiados y funciona las 24 horas todos los días del año para que cualquier profesional de la abogacía pueda solicitar al ICAM la petición de suspensión de plazos, como recoge el Decreto. El teléfono para notificaciones es el 91 788 10 70 y el correo: 112abogacia@icam.es.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos