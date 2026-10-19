El ICAM sitúa el arbitraje y la previsibilidad jurídica como factores clave para impulsar los negocios en Iberoamérica

Más de una treintena de especialistas de todo Iberoamérica participan durante dos jornadas en siete mesas dedicadas a los principales mercados de la región, con especial atención a la inversión, las infraestructuras, la seguridad jurídica y la resolución de controversias.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha situado este lunes la confianza y la seguridad jurídica en el centro de las relaciones económicas entre Europa e Iberoamérica durante la inauguración del Congreso Iberoamericano 2026. Ante profesionales procedentes de distintos países de la región, Ribón ha subrayado que la previsibilidad jurídica constituye un factor determinante a la hora de decidir una inversión: “La seguridad jurídica no es únicamente un concepto de manual, sino una condición que convierte el capital en infraestructura y la infraestructura en desarrollo”.

Organizado por el ICAM junto al Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y con el apoyo del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje de Madrid (CIIAM), el Congreso reúne esta semana a más de una treintena de especialistas en arbitraje, inversión y negocios internacionales. Bajo el título ‘Arbitraje y Negocios. Todo lo que se necesita saber’, el programa recorre los mercados de España, Portugal y Andorra, Perú, México, la región andina, el Cono Sur, Brasil y Centroamérica para analizar oportunidades de inversión, riesgos jurídicos y mecanismos de prevención y resolución de controversias.

Confianza para invertir, seguridad para crecer

Ribón ha articulado su intervención en torno a la confianza como presupuesto tanto de la inversión como del arbitraje. “Confianza es lo que lleva a una empresa a invertir a diez mil kilómetros de su sede”, ha señalado. Una confianza que, según ha explicado, exige certeza sobre el cumplimiento de los contratos y la existencia de mecanismos imparciales, ágiles y especializados cuando surge una controversia.

El decano ha situado también esa reflexión dentro de la nueva agenda iberoamericana del Colegio, que en las últimas semanas ha llevado al ICAM a Argentina, Uruguay y Chile para reforzar sus vínculos con colegios de la abogacía, universidades y otras instituciones de la región. “Los vínculos internacionales de la abogacía no son una cortesía diplomática, sino una necesidad profesional. Nuestras empresas y nuestros clientes operan a ambos lados del Atlántico; nosotros debemos hacerlo también”.

Ribón enmarcó esta exigencia de seguridad jurídica en el volumen creciente de inversión que recibe la región. Según los datos de la CEPAL citados durante su intervención, América Latina y el Caribe captaron en 2025 más de 194.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los que Brasil y México concentraron más del 60%.

Ante ese volumen de operaciones e inversiones transfronterizas, el decano reivindicó especialmente la función preventiva de la abogacía. «Una cláusula bien redactada, una negociación bien asesorada, un contrato que anticipa los riesgos: ahí empieza la seguridad jurídica, mucho antes de que se constituya un tribunal arbitral», afirmó. Para Ribón, la prevención de las controversias forma parte del mismo ecosistema que el arbitraje y constituye uno de los ámbitos en los que la abogacía puede aportar mayor valor a empresas e inversores.

Una tradición jurídica compartida

A partir de esa misma idea de confianza, Carlos A. Soto ha puesto el foco en los vínculos históricos, culturales y jurídicos que conectan a España y América Latina y en su capacidad para facilitar la cooperación entre profesionales de ambos lados del Atlántico. El fundador del Instituto Peruano de Arbitraje ha señalado, entre otros ejemplos, la proximidad entre los marcos arbitrales español y peruano como muestra de una tradición jurídica que permite a abogados y árbitros trabajar conjuntamente en controversias internacionales. Carlos A. Soto

Soto ha defendido que esta base compartida sigue teniendo una traducción económica y profesional en el presente y ha situado el Congreso como un espacio para reforzar esos vínculos. Su intervención ha incidido así en una de las ideas que atraviesan el encuentro: la existencia de una comunidad jurídica y empresarial que comparte lengua, referencias y una larga trayectoria de relaciones a ambos lados del Atlántico.

El arbitraje como factor de competitividad

Díaz-Ambrona ha trasladado el debate al funcionamiento de las instituciones arbitrales y ha defendido que el arbitraje debe contemplarse no solo como un sistema jurídico de resolución de conflictos, sino también como una herramienta de competitividad. En este sentido, ha advertido de que los costes, la duración de los procedimientos o la falta de adaptación a las necesidades de las empresas pueden restar eficacia al arbitraje precisamente cuando debe aportar certeza a las operaciones internacionales.

El presidente de la Asociación para el Arbitraje Internacional de Madrid ha destacado, en este marco, el proceso de integración institucional desarrollado en torno al CIIAM y la importancia de seguir construyendo instituciones arbitrales capaces de competir internacionalmente. Para Díaz-Ambrona, la cooperación entre los distintos actores de la comunidad iberoamericana permite crear instituciones más sólidas y, con ellas, generar mayor confianza para la inversión y los negocios.

El Congreso continuará hasta mañana martes con sesiones dedicadas a los distintos mercados iberoamericanos y concluirá con un diálogo sobre prevención y resolución de conflictos en los negocios internacionales. El programa culminará con la clausura institucional, en la que participarán representantes del ICAM, el Instituto Peruano de Arbitraje y el CIIAM.

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