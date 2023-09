El IEB promueve el Fórum “Blockchain e innovación Digital de las Finanzas”

El evento tendrá lugar el próximo 14 de septiembre y contará con expertos y líderes en el campo de la tecnología Blockchain y la industria cripto en España

El IEB, escuela de negocios especializada en formación financiera, jurídica y empresarial, continúa impulsando el debate académico sobre los retos que afronta el sector financiero - desde una perspectiva de innovación y empleabilidad - con el auge del ecosistema cripto. Con este objetivo celebrará el Fórum “Blockchain e innovación Digital de las Finanzas”, en colaboración con Grant Thornton, el próximo 14 de septiembre y, contará con reputados expertos en el ámbito FinTech, Cripto, DeFi, etc.

Juan Alberto Sánchez, director del Máster en Blockchain e Inversión en Criptoactivos del IEB explica que el evento busca “dar a conocer las bondades de los criptoactivos, su infraestructura jurídica y tecnológica, además de la inversión de una forma responsable, a través de una formación adecuada en los diferentes instrumentos financieros, entendiendo la evolución desde sus orígenes a la situación actual y desafíos; así como mostrar modelos de negocio exitosos y soluciones disruptivas basadas en blockchain que auguran nuevos productos y servicios que seguirán transformando las finanzas tradicionales.

La jornada, de carácter institucional, aunará los intereses de profesionales de la industria financiera y bancaria, expertos en consultoría estratégica y tecnológica, startups y emprendedores, FinTechs, despachos de abogados, analistas y asesores financieros, inversores particulares cualificados y profesionales que deseen orientar su perfil hacia la innovación empresarial.

Contará con la participación de los economistas José Carlos Díez y Javier Santacruz, quienes darán su visión sobre el impacto de los activos digitales en la economía real. Asimismo, con paneles especializados en los que se tomará el pulso al mercado cripto desde una perspectiva institucional y, analizando los desafíos que afronta esta industria en los próximos meses. Entre ellos, el Panel “Criptoactivos, el desembarco institucional” en el que participarán: Ana Elliot, representante institucional de Kraken España; Luis Pastor, socio director de Consultoría de Negocios e Innovación Grant Thornton; Leif Ferreira, CEO de Bit2Me, Cristina Murgas, directora del Área de Comunicación Financiera e Institucional de QUUM y Pilar Troncoso, profesora del Máster de Blockchain e Inversión en Criptoactivos del IEB.

Desde el ángulo jurídico, analizarán los avances de la regulación de los criptoactivos José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB y socio de Squire Patton Boggs; Joaquim Matinero, abogado Bancario-Financiero & Blockchain en Roca Junyent; David García Ríos, Corporate Counsel de Legal Celsius, Cristina Carrascosa, CEO de ATH21 y Alfredo Muñoz, Of Counsel Grant Thornton.

Blockchain es una de las tecnologías más disruptivas y prometedoras del escenario actual. José Luis Núñez Diaz, Global Head for Blockchain and Web3 Business de Telefónica Tech, Carlos Matilla, co-CEO de ioBuilders, Giacomo Collini, Managing Director de Clovr Labs, Alfonso Ayuso, CEO de Minos Global y Óscar Domínguez, director de Territorio Bitcoin compartirán su visión sobre Blockchain y la evolución de los pagos.

El encuentro contará con la participación de Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento de Madrid, quien aportará la visión de la Administración sobre los desafíos de los criptoactivos en el entorno actual junto a Raúl López, director de Consultoría IT e Innovación de Grant Thornton, Carlos Salinas, Head of Digital Assets and FinTech de Morabanc, Angel Quesada, CEO y fundador de Onyze y Alberto Fernández, profesor experto en criptoactivos del IEB.

La evolución de la industria FinTech y ejemplos de nuevos negocios digitales (en torno a blockchain, Web3, NFTs, las stablecoins, el metaverso o la IA), los principales usos y aplicaciones sectoriales actualmente en el ámbito financiero, inmobiliario, Gaming y E-Sports, energía, por ejemplo, serán el tema de debate promovido por José Angel Fernández Freire, Executive Chairman de Prosegur Crypto; Carol Lago García, Senior Manager Blockchain & Crypto Lab de Grant Thornton, Gerard Marabella, CEO de Inmobalize y Miguel Angel Barrio, director del Máster en Finanzas Digitales e Innovación del IEB.

Sobre Tokenización y Finanzas Descentralizadas (DeFi), el evento contará con la visión de nuevos players en esta industria con empresas innovadoras. Jori Armbuster, CEO y cofundador de EthicHub; Virginia García-Trevijano, socia fundadora de Abbaco Markets; Yael Hernández, fundadora de Tokencity; Iñigo García, Blockchain Solutions Architect en Grant Thornton y Juan Manuel Presa, senior business development manager de Lightsource BP.

El último panel especializado en “IA & Metaverso” será la temática de análisis por parte de Elena González – Blanco García, cofundadora y CEO de Clibrain, Javier Etcheverry, responsable de ActivTrades Spain, Salvador Mas, CEO de GPT Advisor, Mirari Barrena, directora Legal y de Innovación en Armanext Listing y Joaquín Danvila, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo digital del IEB.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos