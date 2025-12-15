El juzgado admite a trámite la solicitud de concurso necesario del Real Murcia presentada por el Málaga CF

El club murciano ha presentado escrito de oposición a la declaración y ha recurrido el auto de admisión

La titular del Mercantil 1 de Murcia aprecia que el solicitante está legitimado como acreedor y que se cumplen los requisitos exigidos por la Ley Concursal.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia ha admitido a trámite la solicitud a solicitud de concurso necesario presentada por el Málaga Club de Fútbol SAD contra el Real Murcia CF SAD, al considerar que concurren los requisitos legales exigidos para iniciar este tipo de procedimiento.

En su resolución, el órgano judicial explica que la parte solicitante cumple las condiciones necesarias para promover el concurso, ya que acredita su condición de acreedor y ha aportado la documentación prevista en la normativa concursal. En este sentido, el auto señala que el solicitante se encuentra legitimado “por su condición de acreedor, habiendo acompañado la documental exigida en el artículo 13 del TRLC”.

Domicilio del deudor

El juzgado razona igualmente que es competente para conocer del asunto, tanto desde el punto de vista material como territorial, al tratarse de una solicitud de concurso y tener el deudor su domicilio en esta circunscripción judicial.

La resolución también dispone la formación de la sección primera del concurso y ordena que se notifique la admisión del procedimiento a la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial, conforme a lo previsto en la legislación concursal.

El auto, dictado el 10 de diciembre de 2025, establecía un plazo de cinco días al Real Murcia CF para comparecer y presentar su defensa ante la demanda de concurso necesario. Algo que el club ha hecho, presentado un escrito de oposición, además de un recurso de reforma contra el auto de admisión.

