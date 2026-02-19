El Pabellón de España en MWC 2025, premio “Mayor Retorno y Eficacia” en los AEVEA AWARDS

El galardón destaca la capacidad del Pabellón, organizado por Red.es, para transformar en resultados tangibles e impacto real su participación en un evento internacional de relevancia

En la última edición el Pabellón recibió más de 13.000 visitantes presenciales y 5.000 virtuales y superó las 70 ponencias así como otras tantas actividades de networking.

Las 50 empresas coexpositoras calcularon que su actividad en el Pabellón les permitirá generar negocio por valor de más 26,5 M€, duplicando la cifra de 2024.

El Pabellón de España en MWC 2025, organizado por Red.es, ha sido galardonado con el premio Mayor Retorno y Eficacia en los AEVEA AWARDS, unos premios convocados por AEVEA, Agencias Españolas de Eventos Asociadas, que reconocen y promueven la excelencia y las mejores prácticas en la organización de eventos en España durante 2025, poniendo foco en aspectos diferenciales como la creatividad, la estrategia y la innovación.

El acto de entrega ha contado con la presencia del director general de Red.es, Jesús Herrero y de los profesionales de Red.es responsables de la planificación y dirección de Pabellón de España.

El Pabellón de España en MWC Barcelona centra sus esfuerzos cada año en conseguir que las empresas coexpositoras logren la mayor proyección y generación de negocio.

Así, en 2025 las empresas coexpositoras estimaron que su participación en el Pabellón de España les permitiría generar un volumen de negocio de 26,5 millones de euros.

El Pabellón recibió a más de 13.000 visitantes presenciales, a los que se sumaron más de 5.000 virtuales.

Acogió más de 70 actividades en el set de conferencias, con ponentes de diferentes sectores que participaron en paneles, mesas redondas y reuniones de networking, además de 60 entrevistas en el set de podcast.

El proyecto consiguió una repercusión de más de 700.000 impactos netos en redes sociales.

Este premio pone en valor la capacidad del Pabellón de España para transformar su actividad en resultados tangibles en un evento internacional de la envergadura de MWC.

El desarrollo integral del proyecto ha estado a cargo de la agencia Absolute bajo la coordinación y dirección de Red.es.

El premio destaca también la planificación con la que este proyecto ha logrado maximizar el impacto alcanzado, apoyándose en las últimas innovaciones tecnológicas, creatividad y una ejecución alineada con una estrategia global de comunicación y marketing bajo el concepto creativo “Tecnología con alma, una apuesta de país”. El proyecto integró una metodología de gestión estructurada, una digitalización transversal de procesos y un sistema de monitorización en tiempo real con un cuadro de mando con KPIs que permitieron mejorar significativamente la capacidad de toma de decisiones.

A las puertas de una nueva edición del Pabellón de España en MWC

Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, renueva el compromiso institucional con el impulso de las pymes tecnológicas españolas, organizando por decimotercer año el Pabellón de España en el congreso más relevante de la industria de la conectividad seleccionando a 49 pymes tecnológicas para integrar el Pabellón de España en la próxima edición de MWC Barcelona, que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2026 en Fira Gran Vía de Barcelona.

Las empresas seleccionadas dispondrán de un estand personalizado en el Pabellón, donde mostrar sus productos y servicios, así como acceso a espacios destinados a la labor comercial, tales como un área de networking y salas de reuniones.

Asimismo, podrán participar en una amplia agenda de actividades organizadas por Red.es en el marco del Pabellón durante MWC Barcelona, entre las que destacan un extenso programa de conferencias, con mesas redondas y presentaciones de ponentes de primer nivel, y un ambicioso calendario de networking con visitas de delegaciones empresariales internacionales, sectoriales e institucionales, así como afterwork y Cóctel Oficial.

Por último, las empresas participantes podrán beneficiarse de un nutrido catálogo de servicios para sacar el máximo aprovechamiento a su participación en el Congreso, tales como un servicio de captación de leads y presencia en contenidos promocionales, entre otros.

