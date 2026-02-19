Empresas madrileñas se preparan ante las nuevas exigencias europeas en ciberseguridad

La jornada reunió a empresas y expertos y puso a su disposición herramientas prácticas para anticipar las obligaciones y el impacto derivados de la Directiva NIS2

La Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos e ISMS Forum coordinan una iniciativa conjunta para anticipar el impacto empresarial de la Directiva europea NIS2.

El encuentro organizado por la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos, en colaboración con ISMS Forum, ha tenido como objetivo impulsar la competitividad y la protección del tejido empresarial local mediante la sensibilización sobre la Directiva Europea NIS2, sus implicaciones y los pasos iniciales de preparación. Estas jornadas se enmarcan en la iniciativa de la Comunidad de Madrid orientada a posicionar a los municipios como referentes en innovación y a acompañar a sus empresas ante los nuevos requerimientos normativos en materia de ciberseguridad, facilitando información práctica para afrontar los retos derivados de la nueva regulación europea.

Arranca la segunda jornada de esta iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, en el marco de una serie de encuentros que se celebrarán con distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Esta sesión, dirigida especialmente a pequeñas y medianas empresas y a compañías proveedoras en cadenas de suministro, pilares fundamentales del desarrollo económico local, se ha celebrado hoy en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos y ha reunido a empresarios, responsables de tecnologías de la información, profesionales de cumplimiento normativo y equipos directivos.

La apertura institucional ha estado a cargo de Álvaro Rodríguez, experto en ciberseguridad de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid y Belén García-Minguillán, concejal de Transformación Digital, Ayuntamiento de Tres Cantos.

La jornada ha contado con una primera ponencia titulada “La Directiva NIS2: lo que toda empresa debe saber”, a cargo de Iván Sánchez, director global de ciberseguridad en ALS y miembro de ISMS Forum. Durante su intervención, ha analizado el contexto regulatorio y el alcance de la Directiva, los sectores afectados, las obligaciones previstas, los plazos de cumplimiento, el régimen sancionador y las recomendaciones estratégicas para iniciar el proceso de adaptación.

Posteriormente, David de la Rosa, information security Officer en Sanoma y miembro de ISMS Forum, ha ofrecido una ponencia práctica sobre la preparación empresarial ante NIS2, con especial foco en la cadena de suministro, los requisitos contractuales habituales, las buenas prácticas accesibles para pymes y las herramientas disponibles para la autoevaluación y mejora continua.

En este contexto, ISMS Forum ha presentado tres recursos clave desarrollados para ayudar a las empresas a anticipar la transposición normativa y avanzar hacia un cumplimiento proactivo: el Handbook NIS2, una guía técnica del borrador de transposición; un Cuestionario unificado de cadena de suministro para evaluar el nivel de ciberseguridad de proveedores; y un Formulario interactivo de identificación NIS2 que permite determinar en minutos si una entidad está afectada por la Directiva.

La mesa redonda ha reunido a Iván Sánchez, director global de ciberseguridad en ALS y miembro de ISMS Forum; David de la Rosa, information security Officer en Sanoma y miembro de ISMS Forum; José Luis Navarro, director de IT y ciberseguridad de Cloud2Sec & Conzeta Digital; José Manuel Ávalos, cybersecurity government sales principal en Vodafone; David Ferrete, director del área de ciberseguridad y cybercompliance de ECIX Tech y moderada por Álvaro Rodríguez, experto en ciberseguridad en la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid. Los ponentes han analizado los principales retos de implementación, el impacto en la gobernanza corporativa y las oportunidades asociadas a una gestión proactiva del riesgo en el entorno empresarial.

El encuentro ha finalizado con la intervención Belén García-Minguillán, concejal de Transformación Digital, Ayuntamiento de Tres Cantos, quien puso en valor la importancia de que las empresas del municipio afronten con anticipación los nuevos requerimientos europeos en materia de ciberseguridad. Asimismo, destacó la relevancia de la colaboración público-privada entre administraciones, como el Ayuntamiento de Tres Cantos y la Comunidad de Madrid, y entidades especializadas como ISMS Forum para facilitar la adaptación regulatoria, fortalecer la resiliencia empresarial y consolidar un entorno digital más seguro y competitivo.

