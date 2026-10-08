Su arquitectura refleja así con mayor claridad la propuesta de valor de la firma

La nueva web reorganiza la propuesta de valor en torno a las necesidades del cliente y sitúa el conocimiento y la hiperespecialización de sus profesionales en primer plano.

ELZABURU estrena nueva página web, culminando así la evolución de su identidad corporativa que se inició en 2025, coincidiendo con la celebración de su 160 aniversario.

El nuevo proyecto web nace con el objetivo de reforzar el posicionamiento digital de la firma y trasladar al entorno digital una nueva forma de presentar su experiencia, su propuesta de valor y la hiperespecialización de sus profesionales.

La nueva identidad responde a la imagen actual de ELZABURU sin renunciar a aquello que ha definido a la firma durante generaciones: la excelencia, la hiperespecialización y una trayectoria estrechamente vinculada a la innovación.

Más allá de una nueva imagen

El nuevo lenguaje visual conecta legado y futuro, combinando referencias a invenciones, patentes y diseños históricos con imágenes de las tecnologías y avances que están transformando la industria y la sociedad.

Esta nueva imagen que ELZABURU había ido incorporando progresivamente en sus soportes y comunicaciones se traslada ahora de forma integral a su principal canal digital.

Pero el proyecto va más allá de una renovación visual. Para facilitar su uso a los clientes y nuevos visitantes la nueva web cambia también la forma de ordenar y presentar la actividad de ELZABURU, atendiendo no solo a las disciplinas jurídicas, sino también a las necesidades de empresas y organizaciones en las distintas etapas de sus activos intangibles.

Su arquitectura refleja así con mayor claridad la propuesta de valor de la firma: una visión que va más allá de la protección y comprende también la explotación, la defensa y negociación, así como la financiación y monetización de los intangibles a lo largo de todo su ciclo de vida.

Otro de los ejes del proyecto es situar el conocimiento y a los profesionales en el centro de la experiencia digital.

Contenido especializado

La nueva web busca hacer visible la hiperespecialización de ELZABURU a través de sus capacidades y, sobre todo, del conocimiento generado por quienes trabajan diariamente en cada materia.

Píldoras audiovisuales, artículos, análisis de actualidad y comentarios sobre resoluciones y novedades jurídicas acercan la experiencia de sus profesionales a clientes y otros públicos del sector jurídico y empresarial.

La web se convierte así no solo en un espacio para conocer la firma y sus capacidades, sino también en una puerta de acceso al conocimiento que ELZABURU genera en torno a la propiedad industrial e intelectual, la innovación, el derecho digital y la gestión de los activos intangibles.

Con el lanzamiento de su nueva web, ELZABURU culmina una evolución de marca que conecta su legado con su visión de futuro, manteniendo la esencia que ha definido a la firma desde 1865.

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