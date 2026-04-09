ELZABURU ingresó 28 millones en 2025, con un fuerte crecimiento en el área Legal

El área Legal creció un 18%, mientras que Media & Entertainment experimentó un aumento del 169% en el número de proyectos gestionados

ELZABURU, la firma española especializada en propiedad industrial e intelectual, cerró 2025 con unos ingresos de 28 millones de euros, un 3% más que el año anterior.

El 80,3 % de la facturación provino de Europa, el 10,8 % de América y el 8,9 % del resto del mundo.

El 46 % de su cartera de clientes son empresas españolas, entre las que se incluye el 40 % de las compañías del IBEX 35. Actualmente, la firma gestiona una cartera de más de 60.000 marcas y cuenta con una sólida experiencia procesal, con más de 1.600 litigios tramitados a lo largo de su trayectoria.

Por áreas, Marcas creció un 2 %, Patentes un 5 % y Legal un 18 %, representando el 42,5 %, 38,7 % y 18,8 % de la facturación, respectivamente. Destaca el fuerte impulso del área de Media & Entertainment, que gestionó más de 860 proyectos audiovisuales y de artes escénicas, un 169 % más que el año anterior; movilizando 18,2 millones de euros de inversión fiscal en proyectos culturales, un 73 % más.

La firma es la única española referenciada en Banda 1 en la categoría Patent & Trade Mark Agents por Chambers & Partners Europe, y más del 60 % de sus profesionales han sido reconocidos en rankings y directorios internacionales a lo largo del ejercicio, reflejo de la consistencia técnica del equipo y de su reconocimiento en el mercado.

ELZABURU cuenta con más de 150 profesionales, incluyendo 44 abogados, 14 técnicos, 13 agentes europeos de marcas, 15 agentes de PI, 10 agentes de patentes europeas y 3 árbitros de la OMPI. El 30 % de los socios y el 57 % de los puestos de responsabilidad del área corporativa son mujeres, representando el 74 % de la plantilla. La edad media del equipo es de 45 años y la permanencia media en la firma alcanza los 16 años.

Según Alfonso Diez de Rivera Elzaburu, presidente de la firma, “durante el pasado ejercicio, en el que celebramos nuestro 160º aniversario, hemos consolidado nuestra actividad en Marcas y Patentes, que representan el 80 % de nuestra facturación, al tiempo que hemos registrado un crecimiento destacado en el área Legal y un avance muy significativo en Media & Entertainment”.

Para Mabel Klimt, socia directora de la firma, “en este ejercicio, marcado por la irrupción de la IA en todos los ámbitos de la sociedad, hemos demostrado una sólida capacidad de adaptación, impulsando servicios que combinan innovación, talento multidisciplinar y una profunda comprensión de las necesidades del cliente en la gestión de intangibles, con el objetivo de ofrecer una propuesta jurídica cercana y verdaderamente diferencial”.

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