Entra en vigor la Ley Básica de IA en Corea, el primer país en aplicar un marco regulatorio para esta tecnología

Corea del Sur ha anunciado la entrada en vigor de la Ley Básica sobre el Desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) o Ley Básica de IA, que busca regular los sistemas de IA para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar un uso indebido, siendo el primer país en aplicar un marco regulatorio para esta tecnología.

Esta Ley Básica de IA establece una serie de pautas dirigidas a desarrolladores y empresas de IA. De esta manera, aunque se busca impulsar la industria y la innovación en IA, también se aboga por garantizar la protección de los usuarios, al evitar la desinformación y otras consecuencias que pueda generar esta tecnología.

Se trata de la primera vez que una legislación sobre IA pasa a aplicarse en su totalidad, dado que establece un marco general para la adopción gubernamental de directrices integrales sobre las políticas y la administración en este ámbito, como lo ha dado a conocer el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur y lo ha recogido la agencia de noticias coreana Yonhap.

Concretamente, esta nueva ley define el marco jurídico para reforzar la supervisión y la gobernanza de las políticas nacionales de IA. Para ello, esta norma distingue los modelos de IA según su riesgo, siendo los modelos utilizados para generar contenido que pueda afectar a la vida de los usuarios o a su seguridad, calificados como 'IA de alto riesgo'.

Esto incluye modelos utilizados para cuestiones como la selección de solicitudes en los procesos de empleo, las revisiones de préstamos o el asesoramiento médico, como ha matizado el medio citado. Asimismo, las empresas que hagan uso de estos modelos de alto riesgo en sus servicios deberán informar pertinentemente de ello a los usuarios.

Por ejemplo, tendrán que detallar cuándo se trata de contenido generado por IA a través de marcas de agua, con lo que se pretende evitar confusiones que puedan afectar a la seguridad de los usuarios, con contenido como los 'deepfakes'.

Además de establecer esta serie de restricciones, también apoya promover la industria de IA, con medidas pensadas para impulsar la investigación y el desarrollo, la creación de datos de entrenamiento, promocionar su adopción y fomentar la formación de especialistas, así como la construcción de centros de datos.

La norma también indica que, para las empresas globales de IA que ofrezcan sus servicios en Corea del Sur y que cumplan determinados criterios, deberán designar un representante local para asegurar el cumplimiento de la Ley Básica de IA.

Estos criterios se fijan en empresas que tengan ingresos anuales globales superiores a un billón de wones (alrededor de 582 millones de euros al cambio), que logren superar ventas nacionales de 10.000 millones de wones (5.819,26 euros al cambio) o que cuenten con un millón de usuarios activos diarios en Corea. Por tanto, la ley afecta actualmente a empresas como OpenAI y Google.

Con todo ello, aunque la Ley Básica de IA ya ha entrado en vigor y se ha aplicado, el Gobierno de Corea ha concedido un periodo de un año para garantizar la adaptación de esta norma por parte de las empresas y los distintos organismos, de manera que, durante esta fase, no llevará a cabo investigaciones ni impondrá sanciones económicas.

Una vez finalice este periodo, en caso del incumplimiento de la ley las empresas pueden estar sujetas a multas de hasta 30 millones de wones (alrededor de 17.462,58 euros al cambio). Igualmente, se ha creado una mesa de apoyo con el fin de asesorar a las empresas con el cumplimiento de la ley.

Como ha afirmado el segundo viceministro de Ciencia de Corea del Sur, Ryu Je-myung, en un comunicado recogido por Yonhap, La Ley Básica de IA "se sitúa en el centro de la industria de IA de Corea del Sur y de la realización de una sociedad basada en IA".

Este conjunto de leyes regulatorias sobre inteligencia artificial de Corea coincide con lo propuesto en Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que, aunque se trata de la primera legislación desarrollada para regular los sistemas de IA, siendo pionera en su entrada en vigor en julio de 2024, su aplicación obligatoria comenzará en el próximo año 2027 por lo que aún no se ha hecho efectiva.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos