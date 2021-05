Constituye una falta de desobediencia muy grave pero no siempre es despido ¿Es causa de despido negarse a realizar un viaje de trabajo en pandemia? Noticia 20-05-2021 ElDerecho.com

A pesar de que el trabajador no manifestó que era un paciente de riesgo sobre el COVID-19, el TSJ confirma la improcedencia del despido disciplinario tras negarse a no realizar un viaje de trabajo al no considerarlo un incumplimiento grave, injustificado y transcendente del trabajador.