España concluye con éxito el primer 'sandbox' de inteligencia artificial de Europa

El 'sandbox' de IA, desarrollado en colaboración con la Comisión Europea, nació como un entorno controlado de pruebas para acompañar a empresas.

En concreto, el proyecto ha contado con una inversión de aproximadamente 4,3 millones de euros, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y EUROPEA

Tras recibir 44 solicitudes procedentes de 18 pymes, 6 'startups', además de una empresa francesa, el programa ha guiado a sus participantes a lo largo de tres fases estructuradas: formación y consultoría sobre obligaciones regulatorias, análisis y adaptación de los sistemas de IA, y verificación de cumplimiento con el 'AI Act'.

El Departamento liderado por Óscar López ha explicado que el 'sandbox' refuerza la cooperación entre los distintos actores implicados a nivel europeo y se configura como una iniciativa abierta a la participación y seguimiento por parte de otros Estados miembros.

JORNADA DE CLAUSURA

La jornada ha contado con intervenciones de representantes del AI Office de la Comisión Europea, ha sido clausurada por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y ha contado en la apertura con la participación de la directora general de Inteligencia Artificial, Aleida Alcaide.

"La realización de este Sandbox nos permitió adelantarnos y demostrar que es posible innovar mientras regulamos. Hoy ese trabajo cobra aún más valor porque todos los participantes habéis convertido este proyecto en mucho más que un ejercicio teórico: lo habéis transformado en una experiencia práctica que demuestra que podemos desarrollar y desplegar inteligencia artificial en entornos seguros y de confianza", ha destacado González Veracruz.

La secretaria de Estado ha subrayado además que esta iniciativa supone una oportunidad estratégica para España y para su tejido empresarial. "La regulación no es un freno a la innovación; es una palanca que puede aportar competitividad y generar confianza. Decidir qué tecnología queremos es también decidir qué tipo de sociedad queremos ser", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido un modelo de desarrollo tecnológico basado en la innovación responsable. "La diferencia no está solo en adoptar inteligencia artificial, sino en cómo la adoptamos. Una IA competitiva e innovadora, pero también segura y fiable, es precisamente lo que estamos celebrando hoy aquí", ha concluido.

ESPAÑA SE ADELANTA A LA NORMATIVA EUROPEA

Transformación Digital ha explicado que España ha ejercido un papel "protagonista" en la construcción del ecosistema europeo de IA responsable.

Durante su Presidencia del Consejo de la UE en 2023, impulsó decisivamente la aprobación del Reglamento Europeo de IA. Fue también pionera en la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), primer organismo de este tipo en Europa. El 'sandbox' de IA, enmarcado en la Agenda España Digital 2026 y en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, constituye el tercer gran hito de este liderazgo.

Las guías técnicas elaboradas y enriquecidas a lo largo de este 'sandbox' proporcionan una referencia práctica para facilitar el cumplimiento del Reglamento Europeo de IA en los sistemas de alto riesgo, en tanto se aprueban los estándares correspondientes.

Esta iniciativa para desarrollar entornos de pruebas regulados que fomenten la innovación se ha visto recogida en el proyecto de ley de IA, aprobada por el Gobierno el pasado 26 de mayo, según el cual se permite la creación de 'sandboxes' de IA adicionales siempre que sean creados por autoridades de vigilancia del mercado o notificante, y asociados a su sector de supervisión. Y

Asimismo, especifica que, en todos los 'sandbox', deberán participar las autoridades responsables de definir las políticas públicas en los sectores cubiertos por el 'sandbox', y las autoridades de derechos fundamentales relacionadas.

Aesia ha presentado durante el acto de clausura la hoja de ruta para la fase siguiente: la publicación y difusión de las guías técnicas y de buenas prácticas desarrolladas durante el programa, y la apertura de nuevas convocatorias de sandboxes en el marco del proyecto de ley de IA aprobado por el Gobierno el pasado 26 de mayo.