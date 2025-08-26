Financiación de los programas de empleo y formación TándEM en administraciones públicas

Se trata de programas desarrollados en las administraciones públicas que incluyen formación y experiencia laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado autorizar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la convocatoria subvenciones por importe de 12.984.478,93 euros públicas destinadas a financiar los programas de empleo y formación TándEM, así como de las Unidades de Promoción y Desarrollo que colaboren en su preparación, acompañamiento y evaluación.

Se trata de dar continuidad a la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con otros organismos de la Administración General del Estado en el desarrollo de programas de formación en alternancia que mejoran las condiciones de acceso al empleo de personas desempleadas.

El valor de los programas TándEM

Los Programas Experienciales de empleo y formación TándEM se configuran como un programa mixto de empleo y formación que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas desempleadas, con la finalidad de facilitar su inserción laboral.

Las obras o servicios de utilidad pública o de interés social que se desarrollan en los programas experienciales TándEM posibilitan a las alumnas y a los alumnos realizar un trabajo efectivo que, junto con la formación relacionada directamente con dicho trabajo, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral.

Los diferentes proyectos se plantean cada año en colaboración con la Administración General del Estado y se financian con fondos propios del Servicio Público de Empleo Estatal.

Balance de la convocatoria anterior

En la convocatoria de 2024 se pusieron en marcha 52 proyectos, que facilitaron la contratación y formación ocupacional de un total de 836 participantes. El paso por el programa TándEM permite que alumnas y alumnos obtengan una acreditación formal de sus conocimientos y experiencia con certificados de profesionalidad y especialidades formativas impartidas. Se prolongaron entre un mínimo de seis meses y un máximo de doce meses.

Los Ministerios que han desarrollaron proyectos en las convocatorias de 2024, fueron el Ministerio de Defensa; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el Real Jardín Botánico de Madrid; y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Los programas de 2024 se han desarrollado en Álava, Alicante, Almería, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Córdoba, A Coruña, Granada, León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

