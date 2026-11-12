Abogado del Estado de carrera, ha sido durante los últimos quince años jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado y preside en la actualidad la Asociación Internacional de Derecho Portuario

F&J Martín Abogados, firma independiente especializada en Derecho Financiero y Tributario y Derecho del Sector Público, ha incorporado a José Antonio Morillo Velarde del Peso como of counsel.

Desde esta posición liderará la nueva Área de Derecho Portuario del despacho, concebida para dar respuesta a las crecientes necesidades jurídicas de los operadores del sector logístico, portuario y del transporte internacional.

La nueva área no parte de cero. F&J Martín Abogados asesora desde hace años en los aspectos tributarios de la actividad portuaria y, en particular, en su régimen tarifario. La incorporación permite integrar esa experiencia en una visión más amplia del Derecho Público aplicable a los puertos, un ámbito en el que las cuestiones administrativas, económicas y tributarias rara vez pueden analizarse por separado.

Abogado del Estado de carrera, José Antonio Morillo Velarde del Peso ha sido Abogado del Estado-Jefe en Málaga, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Secretaría de Estado de Hacienda y en el Ministerio de Justicia. Fue también subdirector general de Coordinación y Auditoría de la Abogacía General del Estado, puesto que comprendía la jefatura de la Inspección de los Servicios de la Abogacía del Estado, y presidió la Asociación de Abogados del Estado.

Su trayectoria ha estado vinculada desde el inicio a la Administración tributaria: fue secretario de los Tribunales Económico-Administrativos de Tenerife y de Málaga, así como del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

En paralelo, ha desarrollado buena parte de su actividad profesional junto a la Administración portuaria. Ha sido miembro de los consejos de administración de la Junta del Puerto de Melilla y de las Autoridades Portuarias de Marín y Ría de Pontevedra, Málaga, Valencia y Baleares, y durante los últimos quince años ha sido jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado y secretario de su Consejo Rector y del Comité del Fondo de Compensación Interportuario.

En la actualidad preside la Asociación Internacional de Derecho Portuario. Está distinguido con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica.

«En los puertos confluyen, en un mismo espacio, cuestiones de Derecho Público, de régimen económico y de tributación que rara vez admiten un análisis por separado. La experiencia de José Antonio, construida durante décadas en la Abogacía del Estado y en el propio sistema portuario, nos permite abordarlas con la visión de conjunto que exigen», ha remarcado Javier Martín Fernández, socio director de F&J Martín Abogados.

Con esta incorporación, F&J Martín Abogados refuerza su especialización en Derecho Público y completa, con una nueva área de práctica, el trabajo que viene desarrollando desde hace años en la fiscalidad del sistema portuario.

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