El próximo jueves 12 de noviembre, la segunda conferencia, Los posthistoriadores del arte, abordará las distintas formas de apropiación de la historia del arte por parte de los propios artistas

El Museo Nacional del Prado inauguró ayer la XV edición de su Cátedra, patrocinada por Fundación Notariado. Una cita ya consolidada en su programación cultural que este año lleva por título El artista como historiador del arte.

Dirigida por la historiadora del arte griega Maria Stavrinaki, profesora de Historia del Arte de la Edad Contemporánea en la Universidad de Lausana, esta edición propone un recorrido por la relación entre la creación artística y la historia del arte, analizando cómo los propios artistas han contribuido a interpretar, construir y transformar los relatos sobre el pasado artístico.

En el acto de inauguración, celebrado en el auditorio del Museo del Prado, participaron Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo; Javier Arnaldo, jefe de su Centro de Estudios; y Raimundo Fortuñy, director general de Fundación Notariado.

Durante su intervención, Raimundo Fortuñy estableció un paralelismo entre el artista como historiador del arte y la función notarial, destacando el valor de los protocolos notariales como testimonio de la sociedad a lo largo del tiempo. “Los protocolos son un testigo impagable de la realidad de cada tiempo”, señaló, y subrayó que constituyen “una fuente inagotable de conocimiento que permite reconstruir la historia de personas y colectivos que con frecuencia quedan fuera de los relatos oficiales”.

Fortuñy recordó también que, al igual que los artistas han contribuido a escribir la historia de su disciplina, los propios notarios han participado en la evolución de su función a través de sus escritos y tratados. En este sentido, destacó que tanto las obras artísticas como los documentos notariales constituyen un legado que permite estudiar e investigar el pasado. Asimismo, agradeció al Museo del Prado la continuidad de esta colaboración, que permite a Fundación Notariado contribuir al desarrollo cultural de la sociedad.

Conferencias

La conferencia inaugural, celebrada ayer jueves 5 de noviembre bajo el título El artista como historiador del arte. De la norma a lo global, se centró en la evolución de los discursos sobre el pasado artístico, desde el Renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial. A través de un recorrido por figuras como Giorgio Vasari, las Academias Reales, los artistas historiadores del siglo XIX y el primer modernismo, Maria Stavrinaki abordó los antecedentes de una nueva figura surgida después de 1945: la del artista como historiador del arte, que incorpora a su práctica creativa los métodos y recursos propios de la investigación histórica.

La segunda conferencia, Los posthistoriadores del arte, tendrá lugar el jueves 12 de noviembre y analizará cómo artistas como Ad Reinhardt, Sherrie Levine y Louise Lawler han utilizado distintas técnicas de apropiación para desdibujar las fronteras entre el arte y su propia historia. El 19 de noviembre, en Los inventores del arte del pasado, Stavrinaki explorará las complejas relaciones de los artistas modernos con el legado artístico, a través de figuras como Asger Jorn, Frank Stella y Sigmar Polke.

El ciclo concluirá el jueves 26 de noviembre con Los museógrafos, una sesión dedicada a la relación de los artistas con el museo, entendido tanto como espacio de conservación y exhibición como instrumento de conocimiento y creación artística. La conferencia recorrerá distintas prácticas artísticas, desde Lina Bo Bardi y Marcel Broodthaers hasta Andrea Fraser, Fred Wilson y Juan Muñoz.

20 alumnos becados por Fundación Notariado

Además de las conferencias, la XIV Cátedra del Prado se completa con un ciclo de seminarios exclusivos para los 20 alumnos becados por Fundación Notariado, seleccionados por el Museo Nacional del Prado tras analizar el expediente académico, el perfil formativo y el interés por el curso de todos los solicitantes. Se celebrarán durante las mañanas de los viernes del mes de noviembre y los alumnos abordarán el tema que da título a la Cátedra con ejercicios prácticos de análisis historiográfico. Esta iniciativa, en la que ya han participado 160 jóvenes investigadores, les ofrece una oportunidad única de aprendizaje en un contexto de excelencia académica y de contacto directo con el Museo.

Un proyecto conjunto de arte y conocimiento

La Cátedra del Prado, fruto del convenio suscrito en 2019 entre el Museo Nacional del Prado y Fundación Notariado, se ha consolidado como un espacio de prestigio para la reflexión sobre la historia del arte. Desde el inicio de esta colaboración, Fundación Notariado, con la participación del Museo Nacional del Prado, ha desarrollado también proyectos culturales con una mirada social, como Acoger es un bien para todos, La vejez como experiencia humana o Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar, que han contribuido a fomentar una mirada inclusiva hacia la cultura.

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