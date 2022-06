Estudio Mind the Gap series: Insights from Global Employment leaders Las grandes empresas españolas gastan de media 3,8 millones de dólares al año en iniciativas de Diversidad e Inclusión Noticia 01-06-2022 ElDerecho.com

Las compañías españolas -con facturaciones anuales superiores a 1.000 millones de dólares- dedican de media 3.8 millones de dólares a iniciativas de Diversidad e Inclusión según el estudio Mind the Gap series: Insights from Global Employment leaders publicado por el despacho de abogados Baker McKenzie, donde han participado 900 directivos responsables de dicha área de once jurisdicciones entre ellas España- con facturaciones anuales de entre 1.000 a 15.000 millones de euros.