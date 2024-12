GenIA-L Juris: análisis de jurisprudencia con IA para crear estrategias legales

Los precedentes de jurisprudencia dan una visión acerca de cómo se aplican las leyes en la práctica, algo esencial en la preparación de casos por parte de abogados y juristas.

Las sentencias existentes son, por tanto, una fuente a la que acuden los profesionales habitualmente. Sin embargo, estos procesos de búsqueda y análisis tan precisos pueden ser tediosos y requerir mucho tiempo de trabajo. Esta problemática se soluciona con herramientas de inteligencia artificial como GenIA-L Juris, que ayuda a diseñar estrategias legales inspirándose en casos de jurisprudencia similares.

Consultar y analizar sentencias anteriores proporciona seguridad jurídica a los especialistas, fortaleciendo sus argumentos legales. Durante esta dinámica se identifican casos análogos y se extraen pautas para el planteamiento de casos semejantes, aspecto vital en la actividad legal.

Sin embargo, para captar el interés y convencer al juez, y prestar un buen servicio al cliente, los profesionales deben asegurarse de que las resoluciones referenciadas sean las más idóneas para el caso y no hayan sido superadas por doctrinas posteriores, lo que no es una tarea fácil. En esa línea, los sistemas específicos de IA que estudian jurisprudencia pueden evitar este tipo de error. Además, contienen otras funcionalidades muy útiles para la rutina diaria que contribuyen a garantizar el máximo rigor.

Cómo influye la jurisprudencia en el desarrollo de la ley

La ley y la jurisprudencia, en su sentido más amplio, son complementarias entre sí. Con el transcurso del tiempo, el conjunto de decisiones tomadas por los jueces permite que el Derecho evolucione, adaptándose a las nuevas realidades sin perder su esencia normativa. En un escenario hipotético donde, en general, no existiera la jurisprudencia, se tomarían decisiones sin respaldo y sin sentido histórico.

Asimismo, las sentencias previas son especialmente relevantes cuando las leyes son ambiguas, o no abordan todas las situaciones posibles. Y, paralelamente, van perfeccionando el ordenamiento jurídico. Los magistrados interpretan la normativa en cada conflicto particular, y cuando lo hacen están estableciendo e implantando nuevos y eficaces criterios para el desarrollo de ley y su aplicación real.

Ventajas de la IA en la búsqueda de jurisprudencia útil

Las soluciones de inteligencia artificial orientadas al ámbito jurisprudencial se están convirtiendo en socios estratégicos, ya que posibilitan el hecho de navegar con confianza y precisión a través del amplio volumen de práctica jurídica existente.

Los beneficios de este modo de trabajar revierten en la creación de estrategias más informadas, en una evaluación más exacta de los riesgos del caso y en una mejora del asesoramiento a los clientes. De este modo, ofrecen, en definitiva, una gran ventaja competitiva.

En lo que respecta a los beneficios prácticos, esta clase de IA acelera significativamente el acceso directo a las sentencias vinculadas con una temática en concreto. Este factor optimiza la investigación legal, y sin descartarlos deja en un segundo plano los métodos tradicionales, que conllevan más horas y esfuerzo. Ejemplo de todo ello es GeniA-L Juris, como detallamos a continuación.

GenIA-L Juris: sentencias, argumentos y medios de prueba

GenIA-L Juris, de Lefebvre, es una plataforma de inteligencia artificial basada en búsquedas avanzadas en lenguaje natural, y da acceso directo a resoluciones jurídicas para que el usuario pueda obtener ideas a partir de ellas, con la seguridad de que están sustentadas en la jurisprudencia, e íntimamente relacionadas con el objetivo buscado.

Si bien esa es su concepción general, el funcionamiento exacto de la aplicación es el siguiente:

Resume el asunto a tratar.

el asunto a tratar. Aporta análisis detallados de las sentencias y autos de interés para el caso, junto a una explicación de los elementos en común.

para el caso, junto a una explicación de los elementos en común. De cara a la estrategia, da una serie de argumentos en los que profundizar .

. En cuanto a los argumentos de las partes, ofrece alegaciones sólidas y posibles contraargumentaciones .

. Muestra las resoluciones ordenadas por tipos de conclusión (casuística).

(casuística). Genera preguntas clave a plantearse , con la indicación de su relevancia, con el fin de que se aborden todos los aspectos del caso.

, con la indicación de su relevancia, con el fin de que se aborden todos los aspectos del caso. Realiza un análisis de riesgos para mejorar el enfoque e incrementar las posibilidades de éxito de la estrategia.

para mejorar el enfoque e incrementar las posibilidades de éxito de la estrategia. Especifica los medios de prueba idóneos, que podrían ser necesarios para ganar en los tribunales.

idóneos, que podrían ser necesarios para ganar en los tribunales. Destaca, en formato de conclusiones, los aspectos prioritarios partiendo de la casuística.

En síntesis, GenIA-L Juris suministra un completo informe jurídico que procura a los letrados una visión completa de sus casos, con el fin de que puedan acudir con más seguridad a los juicios. No obstante, no hay que olvidar que no crea estrategias legales completas, sino que inspira analizando estrategias ya existentes, bajo el contexto más acertado. Una filosofía que se alinea con que la IA complementa a la intervención humana, pero no la puede sustituir íntegramente.

En conclusión, esta IA generativa -con su habilidad para aprender, adaptarse y facilitar contenido cada vez más preciso según lo que necesite el usuario- puede ser un colaborador 100% eficiente en los despachos de abogados o en las áreas jurídicas de diferentes empresas.

Cómo utilizar fácilmente GenIA-L Juris

Solo se han de introducir los hechos lo más detalladamente posible, así como los resultados que se quieren lograr para el cliente. Para facilitar esta labor, la pantalla de visualización contiene dos cajas, una para describir el caso y la segunda para indicar el objetivo (“conclusión deseada”).

GenIA-L, la IA que da certeza para coger el camino correcto

GenIA-L Juris, la IA que investiga jurisprudencia al instante, forma parte de GenIA-L, la primera inteligencia artificial generativa especializada en contenido jurídico (lanzada por la compañía Lefebvre). Cumpliendo todos los requisitos legales y normativos relacionados con la privacidad y protección de datos, GenIA-L da respuesta a consultas jurídicas acudiendo a fuentes totalmente fiables: el circuito cerrado de información de Lefebvre.

El desarrollo de GenIA-L Juris, como revolucionaria herramienta para preparar casos judiciales, ha sido clave para que su plataforma madre cuente con todas las funcionalidades que exige la actividad legal.

