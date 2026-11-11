El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha calculado que la deducción del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) subirá a 1.033 euros para que el salario mínimo interprofesional (SMI) siga sin tributar, y ha estimado que el coste acumulado de la medida alcanzará los 1.100 millones.

Los técnicos de Hacienda consideran que el proyecto de Real Decreto que fijará el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 en 18.004 euros sin tributación conllevará que el Gobierno apruebe un Real Decreto-Ley que aumente la deducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 1.033,66 euros desde los 590,89 euros vigentes en 2026, con la que las personas trabajadoras solteras sin cargas personales ni familiares no tributarán en el IRPF.

Los técnicos han explicado a través de un comunicado que si se mantiene la estructura actual para evitar el error de salto, la deducción se irá reduciendo progresivamente para sueldos superiores hasta agotarse en salarios por encima de 23.172,26 euros. De ser así, Gestha estima un coste para el tesoro público que rondaría los 1.100 millones, unos 700 millones más que en 2026.

En opinión de los técnicos, la deducción en cuota es un "mecanismo adecuado" para evitar la tributación del SMI, sin los efectos regresivos de las reducciones en base, además de que se minimiza el impacto en las cuentas públicas, pues no todas las personas pueden agotar la deducción al tener mayores cargas personales y familiares, otras deducciones o por insuficiencia de ingresos.

En este sentido, los técnicos han defendido un gran acuerdo político para la exención de los salarios y rentas hasta los importes de las futuras actualizaciones del SMI, teniendo en cuenta también la modificación de los distintos elementos del IRPF, dado que se lleva años sin actualizar las reducciones por obtención de rentas del trabajo, ni deflactar la escala y mínimos del IRPF.

Ampliar la deducción a pensionistas y desempleados

Así, han pedido ampliar esta deducción a pensionistas y desempleados, cuyas percepciones son también rentas del trabajo, pues no entienden que se suprima la tributación de los trabajadores y no para estos dos colectivos con ingresos hasta el nuevo SMI, además han afirmado que tendría un coste adicional muy reducido dados los mayores importes de los mínimos personales por edad o discapacidad, así como a los desempleados que habitualmente no superarán los 18.004 euros anuales, el umbral del nuevo SMI.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos