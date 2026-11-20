El cierre del ejercicio fiscal constituye un momento clave para revisar la situación tributaria de los contribuyentes y adoptar determinadas decisiones que pueden contribuir a reducir legalmente la carga fiscal del IRPF.

Para analizar qué decisiones y estrategias prácticas permitirán reducir la carga fiscal antes del 31 de diciembre, Lefebvre Formación ha organizado el curso «Cierre en el IRPF 2026: claves para optimizar la tributación antes de fin de año», que se celebrará los días 25, 27 y 30 de noviembre y será impartido por Juan Manuel Berdud, asesor fiscal en On TAX & LEGAL.

El curso tiene como objetivo revisar los elementos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que permiten planificar la tributación de los contribuyentes antes del cierre del año. Para ello, se abordará el tratamiento fiscal de los rendimientos, las reducciones de la base imponible, las rentas del ahorro, las operaciones patrimoniales y los beneficios fiscales aplicables, mediante el estudio de supuestos prácticos.

Rendimientos del trabajo, actividades económicas y reducciones fiscales

La primera sesión estará dedicada a la estructura del IRPF y al esquema de liquidación del impuesto, con especial atención a los rendimientos y reducciones que afectan a la base imponible general.

En materia de rendimientos del trabajo, se examinarán las posibilidades de planificación vinculadas a la retribución flexible, los rendimientos irregulares y las retenciones. También se analizará la tributación de las actividades económicas, incluida la elección del método de estimación, la deducibilidad de los gastos y la aplicación de amortizaciones.

El programa contempla, asimismo, el estudio de las reducciones por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, con el propósito de identificar los aspectos que deben revisarse antes de finalizar el ejercicio fiscal.

Tributación del ahorro y planificación de operaciones patrimoniales

La segunda sesión se centrará en la fiscalidad del ahorro y en las operaciones que pueden generar ganancias o pérdidas patrimoniales.

Entre las materias previstas figuran los rendimientos del capital mobiliario derivados de dividendos, intereses, fondos de inversión y seguros. También se abordarán las reglas de compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales y la planificación temporal de las ventas de activos.

La fiscalidad inmobiliaria ocupará otro apartado del programa, con el análisis de la exención por reinversión, la exención aplicable a mayores de 65 años y el tratamiento tributario de los arrendamientos.

Asimismo, se estudiará la calificación fiscal de las opciones sobre acciones (stock options) y de los planes de acciones, así como los aspectos temporales que deben considerarse en su tributación.

Deducciones, regímenes especiales y revisión del cierre fiscal

La tercera sesión examinará las deducciones estatales y autonómicas que pueden resultar relevantes en la planificación del IRPF correspondiente a 2026.

En el ámbito estatal, el programa incluye las deducciones por vivienda habitual sujetas al régimen transitorio, donativos, eficiencia energética, maternidad y familia numerosa. Respecto de las deducciones autonómicas, se ofrecerá una visión general de su aplicación y de los errores más frecuentes.

También se analizarán dos tratamientos fiscales específicos: el régimen especial de impatriados, conocido como «Ley Beckham», y la exención prevista en el artículo 7.p de la Ley del IRPF para determinados rendimientos del trabajo obtenidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero.

La sesión concluirá con la elaboración de una lista de comprobación integral del cierre fiscal, adaptada a distintos perfiles de contribuyentes, para facilitar la revisión de las decisiones tributarias pendientes antes de finalizar el ejercicio.

Más información e inscripción al curso «Cierre en el IRPF 2026: claves para optimizar la tributación antes de fin de año»

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