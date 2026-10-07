La comunidad LegalTech se reúne en Madrid durante tres días para compartir experiencias, cuestionar sus modelos de trabajo y decidir sus próximos pasos

GLTHDAY 2026 ha reunido del 5 al 7 de octubre en El Beatriz de Madrid, en su sexta edición, a más de 70 speakers, 24 sponsors y profesionales y compañías de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia, para reflexionar sobre hacia dónde avanza el sector legal.

Organizado por Global LegalTech Hub, el encuentro ha situado a su comunidad en el centro de la transformación bajo el lema “Empower the future” y ha dado lugar a un manifiesto que recoge las principales prioridades identificadas durante estas jornadas y que marcará la hoja de ruta de esta nueva etapa.

El GLTHDAY ha sido además el marco en el que se ha trabajado el primer borrador del Legal Manifesto, el proyecto más ambicioso de Global LegalTech Hub hasta la fecha, que recoge las principales reflexiones y prioridades compartidas por la comunidad y que se presentó públicamente el 7 de octubre.

Conocimiento, poder y decisión ha sido el eje de las Pitch Sessions, en las que 17 empresas del ecosistema LegalTech han presentado sus propuestas y novedades. Entre ellas, Lefebvre, de la mano de María José González, Product Manager Lega, que presentó las novedades de GenIA-L.

Bajo el lema “Entender el presente”, los Talks han reunido a emprendedores, tecnólogos y decisores para separar el ruido de lo que realmente importa en un sector marcado por la rápida evolución de la inteligencia artificial. Entre las voces internacionales, Martina Domenicali, de Lexroom, y José Luis Barceló, de ILUNION, han compartido su visión sobre cómo la tecnología está transformando el trabajo jurídico.

“Nada es justo si no se entiende”, afirmó Albert Ferré, CEO de Global LegalTech Hub, durante su conversación con Óscar Bartoli, de CaixaBank. La claridad de la comunicación jurídica, la complejidad regulatoria, la sostenibilidad y la carga de trabajo centraron parte del diálogo sobre las tendencias que están transformando el sector. La tecnología plantea además una cuestión de fondo: qué hacer con el tiempo que permite ahorrar y cómo emplearlo para aportar un mayor valor.

La inteligencia artificial está cambiando también dónde aportan valor los profesionales. Formular las preguntas adecuadas, evaluar las respuestas y aplicar criterio jurídico ganan peso a medida que se automatizan tareas. Las conversaciones del encuentro han abordado cómo reorganizar el trabajo para aprovechar estas capacidades y, al mismo tiempo, preservar la responsabilidad de quienes toman las decisiones.

Una comunidad que construye el futuro del sector legal

Bajo el lema “Proyectar el futuro”, las GLTHTables han puesto sobre la mesa algunos de los grandes retos del sector, desde el acceso a la justicia hasta la ciberseguridad, la regulación y el compliance en IA, el B2C, los departamentos in-house o el legal design.

Entre ellas, la mesa “Justice by Design: What Technology Can and Can't Fix” ha abordado el papel de la tecnología en el acceso a la justicia, poniendo el foco en las barreras económicas, lingüísticas y digitales. «Si estás diseñando algo para los refugiados, necesitas trabajar con los refugiados», señaló Lance Bartholomeusz, asesor jurídico general del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La conversación destacó la necesidad de diseñar soluciones junto a las personas que las utilizarán y de evaluar la capacidad de las instituciones para incorporarlas.

Las mesas también han analizado la adopción tecnológica y los retos a los que se enfrentan las organizaciones. En “Beyond the Demo: What Really Matters to Buyers?”, mesa moderada por José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, en la que han participado Irina Seniut, Head of Knowledge Management and Innovation, Sorainen, y Nicolás Panigutti, Legal Manager - Global Legal Transformation, Santander, se ha debatido sobre qué factores determinan realmente la incorporación de una solución, mientras que “Big Law and Its Current Challenges” ha puesto el foco en los desafíos actuales de los grandes despachos.

Las intervenciones internacionales trasladaron esta reflexión a casos concretos. Ross McNairn, de Wordsmith, mostró aplicaciones de IA para clasificar contratos y detectar oportunidades en la documentación empresarial. Tom Martin, CEO de LawDroid, defendió la necesidad de partir del propósito antes de escoger una herramienta. Por su parte, Bradley Collins y Merlín Beyts, de LegalTechTalk, abordaron la evolución desde la experimentación con herramientas hasta el replanteamiento de procesos y servicios. «Tienes que empezar con el problema, no con cualquier herramienta», resumió Beyts.

El debate puso de manifiesto que la adopción tecnológica no depende únicamente de incorporar nuevas soluciones, sino de rediseñar procesos, construir confianza y acompañar a los equipos en su integración en el trabajo cotidiano.

El encuentro ha contado también con The Village, bajo el lema “Construir lo que viene”, un espacio en el que las compañías han podido mostrar sus productos y realizar demostraciones en directo después de las mesas, talks y pitch sessions. Un espacio pensado para trasladar las ideas y conversaciones del escenario a la acción.

Talento y conocimiento para llevar la transformación a la práctica

La transformación del sector también plantea nuevos retos para la formación y el talento. La sesión con Eugenia Navarro y Esperanza Ferrando Nicolau, abordó cómo adaptar la enseñanza y acompañar a los perfiles júnior en un contexto en el que la IA acelera la producción de respuestas. Evaluar las preguntas, comprender el proceso y revisar los resultados adquieren una importancia creciente.

La conversación con Celia Vega-Penichet, José Antonio Sánchez y David Suárez profundizó en la necesidad de mantener el pensamiento crítico y la supervisión humana. Los profesionales deben ser capaces de contrastar las respuestas que reciben, aplicar su propio criterio y asumir la responsabilidad sobre el trabajo que entregan.

Bajo el lema “Inspirar el futuro”, las Keynotes han completado el programa con algunas de las sesiones de referencia del encuentro, que han servido para poner en perspectiva la evolución del ecosistema y las tendencias que marcarán los próximos años.

«GLTHDAY demuestra que el futuro del sector legal no se construye desde una única perspectiva, sino desde la colaboración entre quienes lo están transformando. Durante estos tres días hemos compartido experiencias, cuestionado modelos y, sobre todo, puesto sobre la mesa las decisiones que debemos tomar como comunidad. El Legal Manifesto nace precisamente de esa voluntad de construir juntos una hoja de ruta para el futuro del sector», afirma Albert Ferré, CEO de Global LegalTech Hub.

GLTHDAY ha reunido durante tres días a una comunidad internacional de compañías y profesionales para compartir experiencias, identificar retos y plantear soluciones para el futuro del sector. El manifiesto presentado hoy da continuidad a este trabajo colectivo y abre una nueva etapa de participación para profesionales y organizaciones.

Durante la jornada de cierre, Global LegalTech Hub ha anunciado también la segunda edición de THE SPRING EDITION, que tendrá lugar en Barcelona el próximo 2 de marzo como side event oficial del Mobile World Congress. Las entradas para el encuentro saldrán a la venta el próximo 12 de octubre.

GLTHDAY cierra así tres jornadas de debate, conocimiento y colaboración con una hoja de ruta construida desde la propia comunidad LegalTech y con la mirada puesta en lo que viene.

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