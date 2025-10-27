Proporciona orientaciones para identificar características diferenciales de todas estas actividades y mejorar la gestión preventiva

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) publicó el pasado viernes la Guía de Actuación Inspectora sobre Trabajo en Plataformas Digitales, un instrumento ideado para mejorar la prevención de los riesgos laborales que implica esta actividad facilitando la identificación de sus características.

Este documento, que se puede consultar en detalle en la página web de la ITSS, “pretende contribuir a mejorar la vida laboral del personal de reparto, en línea con el compromiso adquirido por la ITSS en nuestro Plan Estratégico 2025-2027 de adaptación de la prevención al cambio derivado del avance de la digitalización”, ha explicado la directora de la Inspección de Trabajo, Cristina González.

En un contexto de imparable avance tecnológico en todos los ámbitos de la vida cotidiana, la digitalización a la que asistimos en el ámbito laboral ha permitido, entre otras cuestiones, un desarrollo específico de las denominadas plataformas digitales.

Así, el trabajo en plataformas digitales presenta una serie de peculiaridades que se deben conocer para poder adaptar, de forma óptima, las actuaciones preventivas desarrolladas por las organizaciones.

La Guía de actuación inspectora que hoy se publica se centra específicamente en las tareas de reparto “físico” de productos. Esta actividad, que suscita un interés especial desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, puede estar ligada tanto a una gestión logística integral, como a un pedido on-line a cualquier otra actividad de objetivos y características similares.

Las tareas de reparto requieren un enfoque específico de la seguridad y salud a fin de que las medidas implantadas sean efectivas y realistas.

Con la Guía de la ITSS se pretende proporcionar orientaciones para identificar las características diferenciales de todas estas actividades y mejorar la gestión preventiva de la empresa.

La Guía distingue los distintos tipos de plataformas que existen e identifica exhaustivamente las condiciones más relevantes a comprobar en las actividades de reparto realizadas por el personal de TPD.

Su lanzamiento por parte de la ITSS coincide con la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2025, organizada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que cada mes de octubre destaca los principales retos e innovaciones a los que se enfrentan las personas trabajadoras en toda Europa y que este año está centrada en la digitalización, con el lema “Apoyemos lugares de trabajo digitales seguros y saludables”.

