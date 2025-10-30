Guía Veri*factu, Máster reforzado y cita en Accountex: la hoja de ruta de FETTAF

Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y director del Máster en Asesoría Fiscal de la Escuela FETTAF / Sergi Garzón Melero, coordinador académico de la Escuela FETTAF

Noticia 30-10-2025 Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y director del Máster en Asesoría Fiscal de la Escuela FETTAF / Sergi Garzón Melero, coordinador académico de la Escuela FETTAF

La Guía Veri*factu. Nuevas obligaciones tributarias de facturación, de Lefebvre, ya está a disposición de los miembros de FETTAF

FETTAF ha dado dos pasos decisivos para acompañar a la profesión en la nueva facturación digital.

Por un lado, la Guía Veri*factu. Nuevas obligaciones tributarias de facturación* —obra de Lefebvre— se ha tramitado con todas las Asociaciones de FETTAF y ya está a disposición de sus miembros. Por otro, la Escuela FETTAF refuerza su Máster en Asesoría Fiscal, que comienza el 11 de noviembre e incorpora sesiones troncales de Veri*factu y factura electrónica impartidas por D. Javier Hurtado Puerta, Inspector de la AEAT. A continuación, resumimos claves y calendario, y, en un segundo bloque, la participación de FETTAF en Accountex.

La guía: propósito, alcance y disponibilidad

La Guía nace con una ambición clara: ordenar la implantación de Veri*factu para despachos, pymes y autónomos. Explica qué es un Sistema Informático de Facturación (SIF), a quién obliga y cómo cumplir en cada modalidad: con envío de datos en tiempo real o la denominada No Veri*factu (con cadena de huellas y firma electrónica). Detalla las nuevas menciones en factura (código QR y la leyenda de “Factura verificable”, cuando proceda), la conservación y trazabilidad de los registros y el calendario escalonado de aplicación 2026.

El valor añadido es doble: guía operativa —con listas de verificación, ejemplos y respuestas a preguntas frecuentes— y alineación federativa, fruto de la tramitación conjunta con las Asociaciones de FETTAF, para favorecer criterios homogéneos en todo el territorio. Importante: la guía no se distribuirá en Accountex, ya que es una actuación reciente exclusiva para sus miembros.

La obra lleva el prólogo de D. Javier Hurtado y está firmada por los autores de FETTAF que suscriben este artículo, subrayando la vocación de rigor, claridad y utilidad práctica.

Máster en Asesoría Fiscal: 11 de noviembre, con foco Veri*factu y e-factura

La nueva edición del Máster en Asesoría Fiscal de la Escuela FETTAF arranca el 11 de noviembre con una actualización diseñada para el contexto 2025–2026. Dos sesiones clave, impartidas por D. Javier Hurtado, recorren el encaje técnico-jurídico de Veri*factu (elección de modalidad, evidencias, QR, conservación y exportación), así como su coordinación con la factura electrónica B2B (interoperabilidad y estados, sin confundir ámbitos). El objetivo es claro: que el profesional gestione modalidades y trazabilidad, documente controles internos del SIF y sostenga una relación eficaz con la Administración en entornos de verificación y asistencia.

Accountex: agenda FETTAF y punto de encuentro

Tres ponencias para mirar la profesión que viene

Miércoles 5 · 11:00 · Auditorio ACX

“El impacto de la IA en la sociedad” — Dra. Karina Gibert, Decana del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Catalunya y Catedrática en IA (UPC).

Una visión transversal, con aterrizaje en la práctica profesional: automatización responsable, gobernanza del dato y nuevos estándares de calidad y evidencia.

Miércoles 5 · 13:00 · Sala 2 – Tax, Legal y Auditoría

“La inseguridad jurídica en el ámbito tributario: la perpetua incertidumbre fiscal” — D. Joan Torres Torres, Licenciado en ADE y Máster en Asesoría Fiscal; Presidente de FETTAF y de la APttCB.

Un diagnóstico y un método: interpretación coherente, documentación sólida y cultura de cumplimiento para decidir con menos ruido y más argumentos.

Jueves 6 · 10:00 · Auditorio ACX

“Gestión de riesgos jurídicos por el uso de la IA: el caso de la Administración Tributaria” — D. Diego Loma-Osorio Lerena, Director del Servicio Jurídico de la AEAT.

Cómo se integra la IA en procedimientos públicos y qué implicaciones tiene en trazabilidad, explicabilidad y responsabilidad.

Stand 12C84: información del Máster (precio especial Accountex)

Durante Accountex, FETTAF será punto de encuentro en el stand 12C84. El equipo informará sobre el Máster en Asesoría Fiscal —incluido el precio especial Accountex— y sobre la programación académica de la Escuela FETTAF para el nuevo ciclo. Si estás planificando 2025–2026, es un buen momento para alinear calendario de formación, recursos y hoja de ruta de implantación.

