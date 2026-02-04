Hacienda descarta haber sufrido un ciberataque con robo de datos tras realizar las comprobaciones pertinentes

La firma de ciberseguridad Hackmanac alertó ayer, a través de la red social 'X', sobre un posible ciberataque al Ministerio de Hacienda, que habría comprometido los datos personales, bancarios y fiscales de aproximadamente 47,3 millones de ciudadanos.
Según Hackmanac, las amenazas provenían de 'HaciendaSec', quienes supuestamente estaban ofreciendo a la venta una base de datos actualizada que abarca 47,3 millones de ciudadanos, incluidos números DNI/NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios e información financiera relacionada con impuestos.
Sin embargo, tras realizar las comprobaciones y revisiones pertinentes a través de las unidades de ciberseguridad de los distintos departamentos, el Ministerio de Hacienda no ha encontrado rastro de ningún ciberataque que haya provocado un robo de datos o un acceso no deseado a sus sistemas.
Desde el Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado que los responsables de ciberseguridad seguirán monitorizando la situación y vigilando los sistemas de cara a eventuales situaciones futuras que pudieran producirse.