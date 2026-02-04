El organismo aclara la situación tras las alarmas por posibles brechas en sus sistemas

Hacienda descarta haber sufrido un ciberataque con robo de datos tras realizar las comprobaciones pertinentes

El Ministerio de Hacienda ha confirmado este martes que no ha encontrado rastro de ningún ciberataque que haya provocado un robo de datos o un acceso no deseado a sus sistemas, según han confirmado fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero

La firma de ciberseguridad Hackmanac alertó ayer, a través de la red social 'X', sobre un posible ciberataque al Ministerio de Hacienda, que habría comprometido los datos personales, bancarios y fiscales de aproximadamente 47,3 millones de ciudadanos.

Según Hackmanac, las amenazas provenían de 'HaciendaSec', quienes supuestamente estaban ofreciendo a la venta una base de datos actualizada que abarca 47,3 millones de ciudadanos, incluidos números DNI/NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios e información financiera relacionada con impuestos.

Sin embargo, tras realizar las comprobaciones y revisiones pertinentes a través de las unidades de ciberseguridad de los distintos departamentos, el Ministerio de Hacienda no ha encontrado rastro de ningún ciberataque que haya provocado un robo de datos o un acceso no deseado a sus sistemas.

Desde el Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado que los responsables de ciberseguridad seguirán monitorizando la situación y vigilando los sistemas de cara a eventuales situaciones futuras que pudieran producirse.