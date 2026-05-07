Pérez-Llorca y el IE analizan el impacto de la IA generativa en los activos tecnológicos

La Cátedra Pérez-Llorca/IE abordó los retos jurídicos y económicos que plantea la IA generativa para la protección y valorización de los activos tecnológicos

Pérez-Llorca celebró en su sede de Madrid una nueva sesión de la Cátedra Pérez-Llorca/IE titulada “Descapitalización de empresas tecnológicas por el uso de la IA generativa”.

El encuentro analizó cómo la irrupción de la inteligencia artificial generativa, si bien optimiza la eficiencia empresarial, plantea riesgos como la pérdida de valor de activos intangibles y las dudas sobre su protección por derechos de propiedad intelectual cuando la intervención humana no resulta suficientemente relevante.

La sesión estuvo moderada por Andy Ramos Gil de la Haza, socio de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca, y contó con la participación de Alejandro Puerto, registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, y David Aliaga, Senior Managing Director de FTI Consulting.

Un nuevo paradigma de riesgo para la innovación

Durante la apertura, se destacó que la transformación de los procesos productivos mediante IA generativa puede impactar en la valoración de las empresas de base tecnológica. Los ponentes subrayaron que la posible depreciación de determinados activos innovadores, así como la complejidad de proteger aquellos generados mediante IA sin una intervención humana significativa, plantea retos económicos y jurídicos de carácter estratégico.

Andy Ramos, socio del Despacho, analizó la dualidad de esta tecnología: “La IA generativa está alterando no solo los modelos económicos y jurídicos de las compañías tecnológicas, sino también la forma en que entendemos la impronta personal en la creación. En este nuevo escenario, resulta esencial mantener una reserva de humanidad y avanzar hacia metodologías ‘human in the loop’ que permitan aprovechar la eficiencia de estas herramientas sin renunciar a la protección de los activos intangibles”.

Perspectiva jurídica: la protección de intangibles

Alejandro Puerto, registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, abordó la complejidad de los derechos de autor en el entorno de la IA. Asimismo, abrió el debate sobre la utilidad de los criterios de originalidad y autoría en un entorno en el que la IA generativa permite producir software, textos e imágenes con una intervención humana difícil de delimitar.

“La propiedad intelectual siempre ha protegido la expresión formal de una creación, no las ideas ni las funcionalidades. La IA generativa nos obliga a replantearnos qué queremos proteger como sociedad y hasta qué punto tiene sentido mantener esquemas tradicionales cuando existen herramientas capaces de generar resultados similares de forma rápida y accesible”.

Impacto económico y financiero

Desde un enfoque financiero, David Aliaga, Senior Managing Director de FTI Consulting, analizó las métricas de depreciación de activos. Se advirtió que el uso masivo de herramientas de IA generativa sin un control legal riguroso puede afectar a la valoración de mercado de las compañías si sus activos tecnológicos dejan de ser exclusivos, defendibles o capaces de generar ingresos sostenibles.

“Desde el punto de vista económico, el valor de un intangible no depende únicamente de su existencia, sino de su capacidad para generar ingresos y de que esté adecuadamente protegido. En un contexto en el que la IA abarata la generación de contenidos y software, las compañías deberán demostrar que sus activos son defendibles, monetizables y capaces de sostener su valoración en el mercado”.

La jornada puso de manifiesto la necesidad de que las compañías adopten un enfoque preventivo en la protección y gestión de sus activos intangibles, especialmente ante la creciente complejidad jurídica que plantea el uso de herramientas de IA generativa.

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