Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semanas del 27 de abril y 4 de mayo de 2026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días.

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Decreto 43/2026, de 5 de mayo, por el que se dispone el nombramiento del Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Industria, Energía Territorio de la Junta de Extremadura. (D.O.E. núm. 85 de 6 de mayo de 2026).

- Decreto 53/2026, de 5 de mayo, por el que se dispone el nombramiento del Secretario General de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. (D.O.E. núm. 85 de 6 de mayo de 2026).

- Decreto 54/2026, de 5 de mayo, por el que se dispone el nombramiento del Director General de Servicios Digitales Críticos de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. (D.O.E. núm. 85 de 6 de mayo de 2026).

- Orden Foral 137E/2026, de 16 de abril, del Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, por la que se nombra Jefe de la Sección de Integración y Servicios de las Tecnologías Educativas del Departamento de Educación. (B.O.N. núm. 89 de 8 de mayo de 2026).

- Resolución de 15 de abril de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra Gerente Adjunta de la Agrupación Gerencial Centro de Física Teórica y Matemáticas. (B.O.E. núm. 102 de 27 de abril de 2026).

- Resolución de 20 de abril de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra Técnica de Comunicaciones OTAN en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la Secretaría de Estado de Defensa. (B.O.E. núm. 102 de 27 de abril de 2026).

- Resolución de 20 de abril, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. (B.O.C.M. núm. 99 de 28 de abril de 2026).

- Orden INT/399/2026 de 24 de abril, del Ministerio del Interior, por la que se nombra Mando de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad (Madrid) de la Guardia Civil. (B.O.E. núm. 104 de 29 de abril de 2026).

- Decreto 16/2026 de la Presidenta de la Junta de Extremadura, por el que se nombra Consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital. (D.O.E. núm. 82 de 30 de abril de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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