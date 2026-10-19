La firma vasca, con 80 profesionales y 8 oficinas, prepara su salto fuera del País Vasco

Hidalgo Abogados y Asesores ha nombrado gerente a Nagore Maeso Ipiña, hasta ahora responsable de su Departamento Fiscal-Contable.

Se trata de una posición de nueva creación con la que la firma vasca refuerza su capacidad ejecutiva en el momento en que prepara su salto fuera del País Vasco, después de un periodo de crecimiento sostenido que la ha llevado a ocho oficinas en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava y un equipo de ochenta profesionales.

La Gerencia nace como una posición de carácter ejecutivo y de apoyo directo a la Dirección. Maeso asumirá la ejecución de los planes y objetivos definidos por la Dirección, la gestión del día a día de la organización, la coordinación de los equipos, el seguimiento del cumplimiento de objetivos y la representación de la firma en determinados ámbitos. Fernando Hidalgo, fundador y socio director, mantiene las funciones de dirección, planificación estratégica y definición del rumbo de la compañía.

El nombramiento consolida además la apuesta del despacho por la promoción interna. Economista, colegiada por el Colegio Vasco de Economistas y graduada en Gestión de Negocios por la UPV/EHU, Nagore Maeso ha desarrollado toda su carrera profesional en Hidalgo Abogados y Asesores, donde ha dirigido el Departamento Fiscal-Contable al frente de un equipo repartido entre varias oficinas. Su designación la sitúa en una de las posiciones de mayor responsabilidad de una firma de servicios profesionales del País Vasco.

“Hemos pasado de ser un despacho a ser una organización de ochenta personas en ocho oficinas, y eso exige profesionalizar la gestión. Hay cuestiones que necesitan una dedicación que desde Dirección no siempre se puede dar, y para eso creamos la Gerencia”, explica Fernando Hidalgo, socio director de Hidalgo Abogados y Asesores. “Que la ocupe alguien que ha crecido dentro del proyecto dice mucho de la empresa que queremos ser”, añade Hidalgo.

Por su parte, Nagore Maeso, matiza que asume el cargo con una idea principal: “Crecer no puede ir en contra de la cercanía con el cliente, que es justamente lo que nos ha traído hasta aquí. El reto es que la organización acompañe a ese crecimiento sin que se note por dentro ni por fuera”.

Como consecuencia del nombramiento, el despacho ha reorganizado también la responsabilidad de su Departamento Fiscal-Contable, que pasa a asumir Borja Sarasqueta.

Fundada en Eibar en 2008, Hidalgo Abogados y Asesores mantiene abierto un plan de expansión fuera del País Vasco que incluye la integración de otros despachos y asesorías.

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