I Congreso Internacional Fiscalidad de la vivienda y del alojamiento turístico

El evento, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que cuenta con el patrocinio de Lefebvre, se centrará en el análisis de la fiscalidad aplicada a la vivienda y al alojamiento turístico. Los principales líderes y expertos en la materia se darán cita en el Salón de actos de la Biblioteca de la URJC, ubicado en el Paseo de Artilleros s/n de Vicálvaro.
El congreso está estructurado en distintas ponencias y mesas redondas, donde se abordarán temas como el control del fraude fiscal, la delimitación jurídico-tributaria de vivienda y alojamiento turístico, la fiscalidad autonómica, la fiscalidad local y la fiscalidad internacional, entre otros.
Este congreso busca convertirse en un foro de discusión y análisis académico sobre una temática de gran relevancia en la actualidad y con importantes implicaciones económicas y sociales.
El comité organizador está formado por Pablo Chico de la Cámara, Mercedes Ruiz Garijo y Rosa Fraile Fernández.
