I Congreso Internacional Fiscalidad de la vivienda y del alojamiento turístico

El congreso tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre

Madrid será la sede del I Congreso Internacional sobre Fiscalidad de la Vivienda y Alojamiento Turístico, organizado por la URJC, que contará con la participación de expertos de renombre en el sector de la fiscalidad y legislación.

El evento, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que cuenta con el patrocinio de Lefebvre, se centrará en el análisis de la fiscalidad aplicada a la vivienda y al alojamiento turístico. Los principales líderes y expertos en la materia se darán cita en el Salón de actos de la Biblioteca de la URJC, ubicado en el Paseo de Artilleros s/n de Vicálvaro.

El congreso está estructurado en distintas ponencias y mesas redondas, donde se abordarán temas como el control del fraude fiscal, la delimitación jurídico-tributaria de vivienda y alojamiento turístico, la fiscalidad autonómica, la fiscalidad local y la fiscalidad internacional, entre otros.

Este congreso busca convertirse en un foro de discusión y análisis académico sobre una temática de gran relevancia en la actualidad y con importantes implicaciones económicas y sociales.

El comité organizador está formado por Pablo Chico de la Cámara, Mercedes Ruiz Garijo y Rosa Fraile Fernández.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos