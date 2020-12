El encuentro ha sido inaugurado por el director general de la AEC, Avelino Brito, y el CEO de ElevenPaths, Pedro Pablo Pérez. Brito ha destacado la importancia que tiene la privacidad en el entono actual marcado por la digitalización.

La privacidad no se puede erosionar en el entorno actual marcado por la pandemia y por la llegada de las nuevas tecnologías y, en este entorno, los Delegados de Protección de Datos tienen la función de impulsar un modelo de gobierno de la privacidad, así lo han resaltado los expertos en protección de datos que han participado en el III Congreso de Privacidad. Diálogos de DPDs, organizado por la Asociación Española para la Calidad y su club de Delegados de Protección de Datos, celebrado el 10 de diciembre.

Por su parte, el CEO de ElevenPaths ha explicado en qué consiste su estrategia "Confianza digital", que abarca tres aspectos que consideran fundamentales: ciberseguridad, compliance y privacidad.

Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia y miembro del Microsoft Health Advisory Council, ha realizado la primera ponencia del Congreso: “Casi un año de Covid: lecciones aprendidas en privacidad”.

Para Ricard Martínez nos enfrentamos a un contexto donde se ha acelerado la digitalización y hay que buscar un nuevo enfoque de la privacidad donde el ordenamiento jurídico y el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, ya no lo abarcan todo, “es necesario una interpretación sistémica y de 360º”.

Otra de las lecciones que ha compartido Ricard Martínez es que nos enfrentamos a nuevos problemas con viejos enfoques. Y, ante este panorama, ha añadido que las autoridades en protección deben cambiar e incluir modelos de gobierno abierto. Y ha destacado que los profesionales en protección deben seguir formándose y deben tener disposición para enfocar los hechos desde distintos ángulos.

Durante el encuentro se ha celebrado una mesa redonda titulada “Inteligencia Artificial, Privacidad y Ética. Nuevos horizontes para el DPD”, en la que han participado Eduard Chaveli, Head of Consulting

Strategy en Govertis, ElevenPaths de Telefónica Tech, como moderador; Laura Flores, subdirectora general de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales en SEDIA (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital); Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional y director del Área de Privacidad de OdiseIA; Richard Benjamins, Chief AI & Data Strategist at Telefónica; y Margarita Robles, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Investigación Network Engineering and Security Group (NESG).

En este coloquio se ha destacado el peso que ha adquirido la inteligencia artificial y que es necesario encontrar un punto de encuentro entre privacidad y ética para que su aplicación no implique riesgos para los ciudadanos. Sin olvidar que cuando hablamos de ética, no hablamos de derecho, porque sus consecuencias e implicaciones no son las mismas.

En la segunda parte del debate, los expertos han analizado el papel que pueden tener los Delegados de Protección de Datos en relación con el uso de la inteligencia artificial. Resaltando que surge la necesidad de buscar un profesional que tenga competencias en materia de protección de datos y conocimiento en IA, en definitiva, los DPDs tienen una nueva oportunidad para formarse y reciclarse.

Para conocer diferentes visiones sobre las transferencias internacionales de datos se ha desarrollado una mesa redonda que ha reunido a expertos en la materia, como: Alberto González, director de operaciones y TI, y gestor del Club DPD de la AEC, como moderador; Antonio Muñoz director técnico de la oficina global del DPD de Telefónica; Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI-México); Natalia Jiménez, DPD de Canal de Isabel II; y Julián Prieto, subdirector general del Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD.

Para abrir el debate, cada uno de los ponentes ha explicado cómo gestiona las transferencias internacionales desde su posición actual y desde diferentes entornos: una empresa pública, una multinacional de telecomunicaciones y una visión internacional. La autoridad de control española (AEPD) ha aportado la visión ante el escenario actual en el Espacio Económico Europeo tras la sentencia Schrems II.

Acto seguido se ha abierto un interesante diálogo sobre la función que tienen los DPD en la gestión de las transferencias internacionales de datos. Los delegados deben actuar como garante de la protección de datos y como impulsor de un modelo de gobierno basado en la privacidad.

Para concluir con este encuentro, María Loza, doctora en Derecho y lead advisor en nuevos retos en Govertis, ha compartido con los asistentes su

visión de futuro sobre la privacidad, con la exposición titulada “¿Quo Vadis Privacidad?”

Durante su intervención, Loza ha destacado que la “privacidad tiene un papel estratégico en nuestra sociedad y en un entorno cada vez más tecnológico”. Ha añadido que ésta deber ser un “elemento diferenciador y, además, tener tres características fundamentales: “ubicua, ética y sostenible”.

Y, por último, María Loza ha explicado cómo se debe abordar la protección de la privacidad, destacando que hay que colocar al usuario en el centro y se debe fomentar un interés compartido entre las partes.

El evento ha contado con el apoyo de Telefónica, ElevenPaths y Govertis, entidad que es partner estratégico de la AEC en materia de formación en protección de datos.

