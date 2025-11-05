Implicaciones de la propuesta de condonación de deuda autonómica y reforma de mecanismos de financiació

En términos per cápita, la AIReF estima que la condonación de deuda equivale a 1.688 euros por habitante en el conjunto nacional, aunque con notables diferencias entre comunidades. Las mayores cifras se registran en Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, todas por encima de los 2.000 euros por habitante. En torno a la media nacional se sitúan Extremadura, Aragón, Castilla y León, Asturias, Galicia y Canarias, mientras que Illes Balears, La Rioja, Cantabria y Madrid presentan importes más reducidos, entre 1.200 y 1.400 euros. En términos de población ajustada, el patrón se mantiene prácticamente inalterado, con una condonación media de 1.892 euros por habitante ajustado, lo que refleja la persistencia de diferencias estructurales en el endeudamiento regional.

No genera margen para otros gastos

Destaca que la quita mejora la sostenibilidad financiera y refuerza la capacidad de acceso a los mercados, pero advierte de que no genera margen para incrementar el gasto corriente, dado que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto., Destinar el ahorro a gasto en lugar de reducir deuda, sin un ajuste por parte de la administración central, podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas.

El informe recuerda que la medida debe ir acompañada de condicionalidad vinculada al cumplimiento de las reglas fiscales para evitar riesgos de incentivos fiscales inadecuados. Además, debería enmarcarse en una reforma integral del sistema de financiación autonómica que refuerce la corresponsabilidad y la disciplina fiscal. Una revisión estructural ayudaría a evitar riesgos de incentivos inadecuados y garantizar una mayor equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo.

Evolución de la deuda pública y condiciones financieras

El Observatorio refleja que la deuda pública alcanzó 1,69 billones de euros en junio de 2025, equivalente al 103,4% del PIB, 1,8 puntos menos que un año antes. La reducción se explica por el crecimiento del PIB nominal, que avanza a un ritmo superior al de la deuda, y por la mejora de las condiciones de financiación en los mercados.

La relajación de la política monetaria del Banco Central Europeo, impulsada por la moderación de la inflación en la zona euro hasta niveles próximos al 2%, ha favorecido un descenso de las rentabilidades en el tramo corto de la curva. En España, la rentabilidad de la deuda a un año se redujo en 51 puntos básicos respecto al año anterior.

El coste medio de las nuevas emisiones del Tesoro se situó en el 2,5% en septiembre de 2025, 90 puntos básicos menos que en 2023, prolongando la tendencia descendente iniciada el año anterior. Sin embargo, los tipos actuales siguen siendo superiores al coste medio de la cartera viva, por lo que el coste medio de la deuda continuará aumentando gradualmente en los próximos trimestres.

Revisión al alza de la calificación soberana

Las principales agencias de calificación crediticia —Fitch, Moody’s y S&P— han mejorado recientemente el rating soberano de España hasta niveles de A, A3 y A+, todas con perspectiva estable. Las revisiones destacan el sólido crecimiento económico, superior a la media del área del euro, la resiliencia del mercado laboral y la moderación del déficit público, aunque advierten de que la reducción de la deuda sigue siendo más lenta que en otros países comparables.

La revisión al alza de las calificaciones soberanas es coherente con la tendencia descendente de la prima de riesgo, que se ha reducido en los últimos meses hasta niveles similares a los asociados históricamente a grados altos de solvencia.

Proyecciones a medio plazo

En su escenario inercial, la AIReF proyecta una reducción de 6,4 puntos de la ratio deuda/PIB entre 2024 y 2030, hasta situarla en torno al 95,2%, impulsada por un crecimiento nominal estable (3,5%), un superávit primario medio del 0,5% y unos pagos por intereses en torno al 2,7% del PIB.

La diferencia favorable entre el crecimiento y los tipos de interés permitirá mantener una senda descendente de la deuda a medio plazo. En comparación con la previsión anterior, la ratio de 2029 se revisa 3,2 puntos a la baja, debido a un mayor crecimiento nominal, un saldo primario más favorable y una mejora en la evolución de los intereses.

En el ámbito autonómico, la AIReF proyecta una reducción adicional de 4,2 puntos del PIB hasta 2030, bajo un escenario de políticas constantes, con una mejora progresiva del saldo primario y el mantenimiento de un diferencial favorable entre crecimiento nominal y tipos de interés. A más largo plazo, con un superávit primario constante del 0,4% del PIB, la deuda autonómica seguiría disminuyendo gradualmente, gracias a un diferencial prácticamente nulo entre tipos de interés y crecimiento nominal.

Fichas individuales por CCAA

El Observatorio incorpora además fichas individuales para cada comunidad autónoma, que recogen de forma detallada la evolución de su deuda, la participación en los mecanismos extraordinarios de financiación y el impacto estimado de la condonación en términos de ahorro de intereses y reducción de deuda. Estas fichas permiten analizar las diferencias territoriales y contextualizar los resultados agregados del subsector autonómico.