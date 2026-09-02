El Tribunal considera acreditado que, durante una operación programada de colecistectomía laparoscópica, se produjo el atrapamiento y la posterior perforación de un asa de yeyuno en el proceso de cierre de la intervención

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León ha estimado parcialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por un paciente tras los daños sufridos durante una intervención quirúrgica de vesícula realizada en el Complejo Hospitalario de Ávila.

La Sala ha apreciado una infracción de la lex artis médica -entendida como el conjunto de reglas técnicas y criterios profesionales exigibles en cada actuación clínica- al considerar acreditado que, durante una operación programada de colecistectomía laparoscópica, practicada el 15 de junio de 2023, se produjo el atrapamiento y la posterior perforación de un asa de yeyuno en el proceso de cierre de la intervención, lo que derivó en graves complicaciones.

Sin embargo, la Sala ha descartado que existiera una actuación negligente en el diagnóstico y el tratamiento de la complicación una vez aparecieron los síntomas, al entender que tanto las pruebas diagnósticas como la reintervención quirúrgica se realizaron en un plazo de tiempo adecuado y conforme a la práctica médica exigible.

Como consecuencia, el Tribunal ha declarado la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y ha reconocido al paciente una indemnización de 28.000 euros, que deberá ser abonada solidariamente junto con la aseguradora codemandada.

TSJ de Castilla y León. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 90/2026 de 16 de julio de 2026.

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