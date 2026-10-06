Mejora la información disponible para detectar operaciones sospechosas

Adaptación normativa del sector financiero

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El Consejo de ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos en el ámbito del sector financiero para su adaptación al marco normativo vigente.

Sector financiero, criptocajeros y medidas contra la prevención del blanqueo_img

Mediante el mismo se actualizan distintas normas del sector financiero para adaptarlas al marco europeo y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), responder a nuevos riesgos y avances tecnológicos, reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad del mercado de capitales nacional.

La norma refuerza la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con medidas como la identificación de quienes operen en criptocajeros, el uso del DNI digital y mayores garantías en las operaciones a distancia. También adapta las obligaciones de fundaciones y asociaciones a su nivel de riesgo y mejora la información disponible para detectar operaciones sospechosas.

Además, simplifica determinadas obligaciones en los mercados de valores, facilita el acceso de las empresas españolas a mercados internacionales y favorece el acceso a cuentas de pago básicas gratuitas de personas vulnerables.