ISMS Forum lanza su revista del X Foro de la Ciberseguridad

Dentro del marco de la Décima Edición del Foro de la Ciberseguridad, ISMS Forum ha publicado hoy su revista ‘Ciberseguridad como catalizador de la gestión del cambio: personas, procesos y tecnologías’, que en esta ocasión aborda asuntos y cuestiones relacionadas con la gestión del cambio en ciberseguridad a la luz del incremento de ciberataques producido a causa de la pandemia y la rápida adaptación de las empresas al entorno digital.

En este número, ‘Ciberseguridad como catalizador de la gestión del cambio: personas, procesos y tecnologías’, puedes encontrar entrevistas realizadas a profesionales de la talla de John McCumber, Former Co-chair, National Institute of Standards and Technology (NIST); y la profesora Lisa Short, Digital Tech Transformation Strategist Analyst Design Ecosystems; Chief Research officer, Global Foundation for Cyber Studies and Research; Top100 B2B Thought Leader in the World to Follow 2020 & 21.

Asimismo, se ha contado con la colaboración de Daniel Largacha, Global SOC Director en Mapfre y Director del Centro de Estudios de Ciberseguridad de ISMS Forum; Esther Muñoz, Directora de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad en Madrid Digital; Toni García, CISO, CIO y CDO en LETI Pharma y Miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum Barcelona; Susana Rey, Delegada de Protección de Datos del Grupo EUSKALTEL y Miembro de ISMS Forum Galicia; y Javier Lomas, Delegado de Protección de Datos del Grupo CODERE y miembro de ISMS Forum Galicia.

La revista también presenta la nueva alianza de ISMS Forum con el Clúster de Ciberseguridad de Madrid, la reciente colaboración de la Asociación con la Universidad Complutense de Madrid para desarrollar un nuevo programa del Máster en Protección de Datos y Seguridad de la Información, así como la firma de un convenio de colaboración con el Business Continuity Institute. Asimismo, se anuncia el proyecto de creación de un nuevo esquema de certificación para productos, procesos y servicios por parte de ISMS Forum.

Por último, este número cuenta con artículos de interés elaborados por los representantes de nuestros Platinum Sponsors y Gold Sponsors en el X Foro de la Ciberseguridad de ISMS Forum: DarkTrace, Forcepoint, Netskope, OneTrust, Pcysys, Recorded Future, Thycotic, Zscaler, Akamai, Aruba, Beyond Trust, Crowdstrike, Cytomic, Devo, Fastly, FireEye, Fortinet, HelpSystems, Huawei, Nextvision, Palo Alto, RiskRecon, S21Sec, Splunk y Trend Micro.

Accede aquí a la revista

Fuente de la noticia: ISMS Forum

