Jornada sobre retos y oportunidades de la revolución digital en relación con los menores

Posible impacto positivo que tendrá la Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, clausuró el pasado viernes la jornada "Infancia y adolescencia en la era digital: un reto social y legislativo", en el Congreso de los Diputados.

El encuentro, organizado por DigitalES, ha abordado los retos y oportunidades de la revolución digital en relación con los menores.

Durante su intervención, Bolaños ha explicado que el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales reconoce un catálogo de derechos -seguridad, privacidad e información adaptada a la edad- y refuerza sus garantías: prohíbe a los agresores el acceso y la comunicación en entornos digitales, tipifica los 'deepfakes' de carácter sexual o gravemente vejatorios, agrava las penas en casos de 'child grooming' y sanciona la puesta a disposición indiscriminada de pornografía a menores.

La norma, que se encuentra en trámite parlamentario, incorpora, además, obligaciones para la industria como la obligatoriedad de control parental gratuito y activable en terminales con acceso a internet y la regulación específica de los mecanismos aleatorios de recompensa (loot boxes).

Uso precoz, exposición y demanda social

El ministro ha enmarcado la iniciativa legislativa en una realidad que exige respuestas públicas y corresponsabilidad social. En este sentido, Bolaños ha recordado que la edad media del primer dispositivo se sitúa ahora en los 11 años, que el 95% de los menores disponen de acceso a internet y que el 98,5% de los adolescentes está registrado en alguna red social. La primera exposición media a la pornografía sucede también a los 11 años, siendo este acceso de forma accidental en casi la mitad de los casos. Datos, todos ellos, que han generado una amplia demanda social de protección, según barómetros y consultas públicas realizadas por el Gobierno.

El presidente de DigitalES, Federico Linares, y el director general de la Asociación, Miguel Sánchez Galindo, han acompañado al ministro en la clausura. La jornada ha reunido a representantes del Gobierno, expertos en infancia y grupos parlamentarios para debatir sobre el futuro marco legal y cultural que sitúe el bienestar digital de niños y adolescentes en el centro de las prioridades colectivas.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos