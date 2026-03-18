ISMS Forum y Women4Cyber Spain renuevan su colaboración para impulsar el talento femenino en ciberseguridad

La colaboración refuerza el compromiso de ambas organizaciones con el impulso del talento femenino en ciberseguridad a través de iniciativas conjuntas de formación, eventos y programas de mentoring orientados al desarrollo profesional y la visibilidad de las mujeres en el sector tecnológico.

ISMS Forum y Women4Cyber Spain han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de continuar impulsando iniciativas que fomenten la participación y el desarrollo del talento femenino en el ámbito de la ciberseguridad y las tecnologías digitales.

El acuerdo

Este acuerdo refuerza la colaboración iniciada entre ambas organizaciones y consolida una línea de trabajo orientada a promover la formación, el intercambio de conocimiento y el desarrollo profesional de las mujeres en el sector de la ciberseguridad. En el marco de esta renovación, ambas entidades colaborarán en la organización de eventos, programas formativos e iniciativas de mentoring, con el propósito de apoyar la incorporación y progresión de mujeres en un sector estratégico para la economía digital.

La renovación del convenio

La renovación del convenio ha sido formalizada por Eduvigis Ortiz, fundadora y presidenta de Women4Cyber Spain, y Roberto Baratta Martínez, presidente de ISMS Forum y director of loss prevention, business continuity and security y DPO en ABANCA, quienes han reafirmado el compromiso de ambas organizaciones con el impulso del talento femenino y el desarrollo de iniciativas que promuevan la capacitación, la colaboración y la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la ciberseguridad.

Women4Cyber

Women4Cyber Spain es el capítulo español de la Fundación Europea Women4Cyber, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover, impulsar y apoyar la participación de las mujeres en el ámbito de la ciberseguridad y las tecnologías emergentes. A través de sus actividades, la asociación trabaja para aumentar la visibilidad del talento femenino, generar oportunidades de desarrollo profesional y fortalecer la comunidad de expertas en ciberseguridad a nivel nacional e internacional.

Marco de colaboración

La colaboración con ISMS Forum se enmarca dentro de esta estrategia, contribuyendo a generar espacios de formación, networking y transferencia de conocimiento que permitan atraer nuevo talento al sector y reforzar el papel de las mujeres en la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Con esta renovación, ambas organizaciones reafirman su compromiso con la diversidad, la capacitación especializada y el desarrollo de talento en ciberseguridad, ámbitos clave para afrontar los retos actuales y futuros de la transformación digital.

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